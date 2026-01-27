Haberler

ABD'de tüketici güveni 2014'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'de Conference Board'un açıkladığı Tüketici Güven Endeksi, ocak ayında 84,5'e inerek 2014'ten bu yana en düşük seviyesini kaydetti. Tüketici güveni, mevcut durum ve gelecek beklentilerine yönelik endişelerle sert bir düşüş gösterdi.

ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, ocak ayında 84,5'e gerileyerek 2014'ten bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Conference Board, Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen Tüketici Güven Endeksi'ne ilişkin ocak ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, Tüketici Güven Endeksi ocakta geçen aya kıyasla 9,7 puan azalarak 84,5 değerine indi.

Endekse dair piyasa beklentisi, bu dönemde 90,6 değerini alması yönündeydi.

Tüketici Güven Endeksi'ne ilişkin Aralık 2025 verisi ise 89,1'den 94,2 değerine yukarı yönlü revize edildi.

Amerikalı tüketicilerin mevcut iş ve işgücü piyasası koşullarına ilişkin değerlendirmelerini yansıtan Mevcut Durum Endeksi, ocakta 9,9 puan azalışla 113,7'ye indi.

Tüketicilerin gelir, iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin kısa vadeli değerlendirmeleri yansıtan Beklentiler Endeksi de aynı dönemde 9,5 puan azalarak 65,1'e düştü. Söz konusu endeks, gelecek dönemde bir resesyona işaret eden 80 eşiğinin altında kalmaya devam etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Conference Board Başekonomisti Dana Peterson, tüketici güven endeksinin Mayıs 2014'ten bu yana kaydedilen en düşük seviyeye gerilediğini belirtti.

Endeksin Kovid-19 salgını dönemindeki dip seviyelerin de altına indiğini kaydeden Peterson, tüketicilerin mevcut duruma ve geleceğe yönelik beklentilerine ilişkin endişelerinin derinleşmesiyle güvenin ocakta sert düştüğünü ifade etti.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
İran'dan Trump'a gövde gösterisi! Hürmüz Boğazı'nda askeri tatbikat yapılacak

İran, Trump saldırmadan ilk adımı attı! Tüm dünyayı uyardılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Havalimanından bindikleri takside dehşet saçtılar: Şoförü darp edip kaçtılar

Havalimanından aldığı yolcular, taksiciye kabusu yaşattı
Pınar Altuğ'un kızı 17 yaşında: Podyumdaki pozları büyük beğeni topladı

Kızı 17 yaşında: Podyumdaki pozları büyük beğeni topladı
Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir

Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir
Vatandaşın başına gelene bak: Yeni 15 TL'miz herkese hayırlı olsun

Vatandaşın başına gelene bak: Yeni 15 TL'miz herkese hayırlı olsun
Havalimanından bindikleri takside dehşet saçtılar: Şoförü darp edip kaçtılar

Havalimanından aldığı yolcular, taksiciye kabusu yaşattı
Aziz İhsan Aktaş davası başladı! Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri

Dava günü gelip çattı! Adliyeye 15 korumayla girdi, işte ilk sözleri
Yeni kar yağışı geliyor! Öğrenciler okula başlamadan tatil ilan edilebilir

Yeni kar yağışı geliyor! Okul başlamadan tatil ilan edilebilir