ABD'de tüketici güveni aralıkta yükseldi

ABD'de Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen tüketici güven endeksi, aralıkta 53,3'e çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı tüketici güven endeksinin aralık ayına ilişkin öncü verilerini açıkladı.

Buna göre tüketici güven endeksi, aralıkta geçen aya kıyasla 2,3 puan artarak 53,3 değerine yükseldi.

Piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşen tüketici güven endeksinin, bu dönemde 52 değerini alacağı tahmin ediliyordu.

5 ayın ardından ilk kez yükselen tüketici güven endeksi, kasımda 51 olarak kayıtlara geçmişti.

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, aralıkta aylık bazda 0,4 puan azalışla 50,7'ye geriledi.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi ise aynı dönemde 4 puan artarak 55'e çıktı.

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, aralıkta yüzde 4,5'ten yüzde 4,1'e inerek ocak ayından bu yanaki en düşük seviyeye indi.

Uzun vadeli enflasyon beklentisi de yüzde 3,4'ten yüzde 3,2'ye geriledi.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, tüketicilerin kasım ayından itibaren bazı alanlarda sınırlı iyileşmeler görmesine rağmen yüksek fiyatların yükünü dile getirmeye devam ettikleri için genel bakışlarının hala büyük ölçüde karamsar olduğunu belirtti.