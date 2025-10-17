Haberler

ABD Ticaret Odası, H-1B Vize Ücreti İçin Dava Açtı

ABD Ticaret Odası, Başkan Trump yönetiminin H-1B vizesi için belirlediği 100 bin dolarlık başvuru ücretinin yasadışı olduğunu belirterek dava açtı. Açıklamalarda, yeni ücretin özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için büyük zorluklar yaratacağı vurgulandı.

NEW ABD Ticaret Odası, yüksek vasıflı işçilerin ülkede çalışmasına olanak sağlayan "H-1B" vize başvuru ücretini 100 bin dolara çıkaran Başkan Donald Trump yönetimine dava açtı.

ABD Ticaret Odasından yapılan açıklamada, hükümetin "H-1B" vize başvurularına getirdiği 100 bin dolarlık ücret uygulamasına yasal itirazda bulunulduğu ifade edildi.

Açıklamada, başkent Washington Bölge Mahkemesinde açılan davada yeni ücretin yasa dışı olduğunun belirtildiği, bu ücretin H-1B programını düzenleyen Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası'ndaki hükümleri ihlal ettiği ve vize ücretlerinin yalnızca hükümetin işlem maliyetlerine dayanması gerektiği yönündeki şartı yok saydığı kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı ve Baş Politika Sorumlusu Neil Bradley, "Yeni 100 bin dolarlık vize ücreti, ABD'li işverenler, özellikle de start-up'lar ve küçük ve orta ölçekli işletmeler için Kongre'nin tüm büyüklükteki Amerikan işletmelerinin ABD'deki faaliyetlerini büyütmek için ihtiyaç duydukları küresel yeteneklere erişebilmelerini sağlamak amacıyla oluşturduğu H-1B programını kullanmayı maliyet açısından imkansız hale getirecektir." ifadelerini kullandı.

Trump geçen ay, yüksek vasıflı işçilerin ülkede çalışmasını sağlamak için tasarlanan ve "H-1B" olarak bilinen çalışma vizesi programında, şirketlerin ödeyeceği başvuru ücretinin 100 bin dolara çıkarılmasını öngören kararnameyi imzalamıştı.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
