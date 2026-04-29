ABD Senatosunun Bankacılık Komitesi'nden Fed başkan adayı Warsh'a yeşil ışık

Komite onayıyla Kevin Warsh için Senatoda yapılacak nihai oylamanın önü açıldı

ABD Senatosunun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi, Başkan Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığına aday gösterdiği Kevin Warsh'u onaylayarak süreci nihai oylama için Senato Genel Kurulu'na taşıdı.

Komitede yapılan oylamada Warsh'ın adaylığı 11'e karşı 13 oyla kabul edildi.

Oylamada Komitedeki tüm Cumhuriyetçi senatörler Warsh'un adaylığını desteklerken, Demokrat senatörlerin tamamı karşı çıktı.

Böylece Warsh'un resmi olarak Fed başkanlığına gelebilmesi için Senato Genel Kurulu'nda yapılması gereken nihai oylamanın önü açıldı.

Görev süresi 15 Mayıs'ta dolacak olan Fed Başkanı Jerome Powell'ın yerine geçmesi beklenen Warsh'un resmi olarak göreve başlayabilmesi için Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senatonun onayını alması gerekiyor.

Fed Başkanı Powell hakkındaki soruşturma süreci engellemişti

ABD Başkanı Trump, 30 Ocak'ta eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi Warsh'u Fed başkanlığı için aday gösterdiğini açıklamıştı.

Warsh'un adaylığının 4 Mart'ta Senatoya sunulmasıyla Fed başkanlığı görevine gelmesi için gereken onay süreci resmi olarak başlamıştı.

ABD Senatosunun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nin bazı üyeleri Warsh'un atanma sürecinin Fed Başkanı Powell ve Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook hakkında yürütülen soruşturmalar kapatılana kadar durdurulmasını talep ediyordu.

Onay sürecindeki en büyük engel ise Powell'a yönelik Fed binasındaki tadilat maliyetlerini konu alan adli soruşturma olmuştu. Demokrat senatörlerin yanı sıra Cumhuriyetçi Senatör Thom Tillis de bu soruşturma netleşmeden Fed başkanı adayını onaylamaya karşı çıkmıştı.

Ancak ABD Adalet Bakanlığı, 24 Nisan'da Fed binalarının yenilenmesiyle ilgili projede "maliyet aşımlarını" incelemek üzere başlatılan soruşturmayı kapatma kararı almıştı.

Soruşturmanın kapatılmasının ardından daha önce Fed başkanı adayını oylamaya karşı çıkan Cumhuriyetçi Senatör Thom Tillis'in desteğini açıklamasıyla Warsh'un adaylığının önündeki siyasi engel kalkmıştı.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay
Trump: Hürmüz'de abluka devam edecek

Trump, piyasaların en son duymak istediği açıklamayı yaptı
Fener maçında yaptığı şov, Mete Kuş'u görevinden etti

Konya-Fener maçında yaptığı şov pahalıya patladı

Tartıştığı kadını sokak ortasında yumrukladı, müdahale edenlere tepki gösterdi

İstanbul'da infial yaratan görüntü
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'un yeni takımı belli gibi

İşte Milyonlarca taraftarın hayallerini çalan Ederson'un yeni takımı

MİT 'çok gizli' belgeyi paylaştı! İşte Humeyni'nin kod adı

MİT "çok gizli" Humeyni belgesini paylaştı
Fener maçında yaptığı şov, Mete Kuş'u görevinden etti

Konya-Fener maçında yaptığı şov pahalıya patladı

Bu kadarına da pes! Veliler okulda 8 yaşındaki çocukları dövdü

Bu kadarına da pes! Veliler okulda çocuklara saldırdı
Görenleri dehşete düşüren yarasa! Uzmanların açıklaması şaşkınlık yarattı

Görüntü dehşete düşürdü, uzmanların yorumu ters köşe yaptı