ABD'de özel sektör istihdamı nisanda hızlandı

ADP Araştırma Enstitüsünün, Stanford Digital Economy Lab işbirliğiyle hazırladığı nisan ayına ilişkin ulusal istihdam raporu yayımlandı. Buna göre, ABD'de özel sektör istihdamı nisan ayında 109 bin kişi arttı.

Böylece özel sektör istihdamında Ocak 2025'ten bu yana en yüksek artış kaydedildi. Piyasa beklentisi özel sektör istihdamının bu dönemde 118 bin kişi artması yönündeydi.

Özel sektör istihdamında mart ayında yaşanan artışa ilişkin veri ise 62 binden 61 bine revize edildi.

Söz konusu dönemde istihdamda, hizmet sektöründe 94 bin, üretim sektöründe 15 bin kişilik artış yaşandı.

ABD'de 26 milyondan fazla çalışanın bordro bilgileri kullanılarak hesaplanan ADP özel istihdam verisine göre, yıllık ücret artışı nisanda aynı işte kalan çalışanlar için yüzde 4,4 olurken iş değiştirenler için bu oran yüzde 6,6 olarak kaydedildi.

ADP Araştırma Enstitüsü Başekonomisti Nela Richardson, verilere ilişkin değerlendirmesinde, küçük ve büyük işverenlerin işe alım yaptığını ancak orta ölçekte bir zayıflık görüldüğünü belirtti.