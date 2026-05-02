ABD'de sondaj kulesi sayısı 408'e çıktı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 1 arttı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'in haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 25 Nisan-1 Mayıs'ta bir önceki haftaya göre 1 artarak 408'e yükseldi.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 64 azaldı.

Perşembe gününü 114,01 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 108,17 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 101,94 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 105,07 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti! Aile ve Nüfus On Yılı konulu genelge Resmi Gazete'de

"Felaketi yaşıyoruz" demişti! 10 yıllık genelge Resmi Gazete'de
Süleyman Soylu'dan Gülistan Doku açıklaması: Elinde bilgisi olan, belgesi olan, ortaya koymayan namerttir

Soylu, Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili sessizliğini bozdu
Avrupa Yakası'nın Şesu'su Bülent Polat köy hayatını seçti: Ne elektrik var ne telefon

Şöhreti bırakıp köye yerleşti: Ne elektrik var ne telefon
Özgür Demirtaş'tan altın için çılgın tahmin

Özgür Demirtaş'tan altın için çılgın tahmin! Rakam bile verdi

Sevgilisiyle bastığı en yakın arkadaşını öldüresiye dövdü

En yakın arkadaşına ihanetinin bedelini çok fena ödetti

Süleyman Soylu'dan Gülistan Doku açıklaması: Elinde bilgisi olan, belgesi olan, ortaya koymayan namerttir

Soylu, Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili sessizliğini bozdu
Arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki üvey kardeşini öldürdü

Üvey kardeşlerine kurşun yağdırdı, komşu ile kaçarken yakalandı
Fuze filminin 'sarı filtreli' İstanbul sahneleri tepki çekti

Hollywood filmindeki İstanbul sahneleri vizyona girmeden tepki çekti