Haberler

ABD'nin cari işlemler açığı yılın ikinci çeyreğinde 246 milyar dolara yükseldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre cari işlemler açığı yılın ikinci çeyreğinde yüzde 15,7 artarak 246 milyar dolara yükseldi. Açığın GSYH'ye oranı yüzde 3 olurken artışta mal ticaretindeki açığın genişlemesi etkili oldu.

ABD'de cari işlemler açığı, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 15,7 artarak 246 milyar dolara yükseldi.

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan-haziran dönemine ilişkin cari işlemler dengesi verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin cari işlemler açığı, yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 15,7 artarak 246 milyar dolara çıktı.

Piyasa beklentisi, cari açığın bu dönemde 258 milyar dolar olması yönündeydi.

ABD'de ilk çeyreğe ilişkin cari işlemler açığı verisi ise 226,8 milyar dolardan 212,6 milyar dolara revize edildi.

Cari açığın Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranı, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3 olarak hesaplandı.

Söz konusu oran, yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,7 seviyesindeydi.

Cari işlemler açığındaki artışta, mal ticaretindeki açığın genişlemesi etkili oldu. Bu artış, birincil gelir ve ikincil gelir açıklarındaki daralmayla kısmen dengelendi.

Kaynak: AA
Galatasaray'dan puan almıştı, Süper Lig'de beklenmedik ayrılık

Galatasaray'dan puan almıştı, Süper Lig'de beklenmedik ayrılık

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zelenskiy açıkladı! Esir alınan Kuzey Kore askerleri Güney Kore'ye gönderildi

Savaş sürerken Zelenskiy'den Kim'i küplere bindirecek esir hamlesi
Zelenski'den Rus gazetecinin ısrarlı sorusuna küfürlü yanıt: Füzeyle...

Zelenski'yi çileden çıkaran soru! Gazeteciye küfürle yanıt verdi
Hyeon-Gyu Oh attı, Güney Kore farka koştu

Beşiktaş'ın yıldızları milli takımda da boş durmuyor
Canlı yayında açıkladı! Rahmi Koç'tan Beşiktaş'a 40 milyon euroluk destek

Canlı yayında açıkladı! Beşiktaş'a verdiği para inanılır gibi değil

Gıda fiyatları 76 aydır durmuyor! 5 yıl önce 100 liraya alınan sepet bugün 2 bin 343 lira

Mutfakta 5 yılın faturası! 100 liralık sepet bakın kaç lira oldu
Alihan Kuriş soruşturmasında 20 tutuklama daha! Tutuklu sayısı 101 oldu

Alihan Kuriş soruşturmasında 20 tutuklama daha
Nereden nereye! Dünya devi çimlerini satmaya başladı

Koskoca kulüp çim satmaya başladı! İşte fiyatı