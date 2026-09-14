Haberler

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 2023'ten bu yana ilk kez yüzde 5'in üzerinde

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

NEW ABD'nin 10 yıl vadeli Hazine tahvili faizi, 2023'ten bu yana ilk kez yüzde 5 seviyesini aştı.

NEW ABD'nin 10 yıl vadeli Hazine tahvili faizi, 2023'ten bu yana ilk kez yüzde 5 seviyesini aştı.

Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin sonucunda hızla yükselen petrol fiyatları, kalıcı enflasyon endişelerine neden oldu.

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyona karşı politika sıkılaştırmasına gideceği yönündeki beklentilerin artması, uzun vadeli tahvil faizlerini de yukarı çekti.

Tahvil piyasalarında satış baskısı artarken, ABD'nin 10 yıl vadeli Hazine tahvili faizi yüzde 5'in üzerini gördü.

Ülkenin 10 yıllık tahvil faizi en son Ekim 2023'te yüzde 5 seviyesinin üzerine çıkmıştı.

Kaynak: AA
Kayıp Büşra'nın annesi cinayeti itiraf etti: Babası öldürüp araziye bıraktı

Kayıp Büşra'nın annesinden yeni ifade! "Baba" itirafı dehşete düşürdü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kozinoğlu soruşturması Kurtlar Vadisi'ne uzandı! Birand'ın yıllar önceki sorusu yeniden gündemde

Birand "Vadi" ekibine Kozinoğlu'nu sormuştu! Böyle yanıt verdiler
Pandeminin faturası yıllar sonra çıktı! İlaç üreticisi Pfizer, iki ülkeye haciz getirdi

İki ülkeye haciz geldi! Gelirlerine el konuldu
İzmir İZBAN’da skandal görüntü: Toplu taşıma aracında uygunsuz içerik izledi

Vagonda bulunanları umursamadı! Utanmadan izlediği yok artık dedirtti
Eskişehir'de yerde gördüğü Türk bayrağını alan kurye Gülten Yeşil'e validen ödül! Makamında ağırlayıp bayrak hediye etti

Yolda gördüğü o bayrağı bırakmadı! Vali'den ona sürpriz hediye
9 aydır aranan kız çocuğu eski öğretmeninin evinden çıktı

9 ay boyunca her yerde aranan kız çocuğu bu adamın evinden çıktı
Nathan Ake'nin elindeki yastığın hikayesi ortaya çıktı

Elindeki yastığın garip hikayesi ortaya çıktı
Kenan Yıldız'ın son görüntüsü korkuttu

Kenan'ın son görüntüsü korkuttu