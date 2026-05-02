ABD'li hava yolu şirketi Spirit Airlines faaliyetlerini durdurdu

NEW ABD merkezli düşük maliyetli iş modelini benimseyen hava yolu şirketi Spirit Airlines, tüm uçuşlarını iptal ederek faaliyetlerini derhal sonlandırma kararı aldı.

Spirit Airlines'tan yapılan açıklamada, "2 Mayıs 2026 itibarıyla faaliyetlerimizi, derhal geçerli olmak üzere, düzenli bir şekilde sonlandırma sürecini başlatmış bulunuyoruz. Bu kararı büyük bir üzüntüyle alıyoruz." ifadesine yer verildi.

Tüm uçuşların iptal edildiği bildirilen açıklamada, müşteri hizmetleri servisinin artık hizmet sunmadığı kaydedildi.

Açıklamada, "Son 34 yıl boyunca ultra düşük maliyetli iş modelimizin sektör üzerindeki etkisinden gurur duyuyoruz ve misafirlerimize daha uzun yıllar hizmet vermeyi umuyorduk." ifadesi kullanıldı.

Müşterilerin havaalanlarına gitmemesi gerektiği belirtilen açıklamada, bilet iade sürecine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, faaliyetlerin sonlandırılması sürecinde tedarikçilerle işbirliği yapılacağı belirtilerek, mevcut tüm alacak taleplerinin, iflas süreci kapsamında ele alınacağı aktarıldı.

Spirit Üst Yöneticisi Dave Davis, son haftalarda yakıt fiyatlarında yaşanan ani ve kalıcı artışın şirketi bu noktaya getirdiğini anlatarak, "İşletmeyi sürdürebilmek için yüz milyonlarca dolarlık ek likiditeye ihtiyaç vardı ve bunu sağlayamadık. Bu son derece üzücü." ifadelerini kullandı.

ABD yönetimi, geçen ay şirkete 500 milyon dolarlık bir kredi teklifinde bulunmuş, ancak bu hafta hükümet destekli kurtarma paketi için tahvil sahipleriyle yürütülen görüşmelerden bir anlaşma çıkmamıştı.

Artan yakıt maliyetleri "son darbeyi" vurdu

ABD basınında yer alan haberlerde şirketin iflasının ülkede onlarca yıl sonra ilk kez büyük bir hava yolu şirketinin piyasadan silinmesi anlamına geldiği vurgulandı.

Bazı büyük ABD hava yolu şirketlerinin Spirit yolcularına destek olacaklarını açıkladığına işaret edilen haberlerde, bunlar arasında United Airlines, American Airlines ve Frontier Airlines gibi şirketlerin yer aldığı aktarıldı.

Haberlerde, Spirit'in piyasadan çekilmesinin İran'daki savaş nedeniyle halihazırda artan maliyetler ortamında uçak biletlerinde fiyat artışına yol açabileceği ifade edildi.

Spirit Airlines'ın savaştan birkaç gün önce iflastan çıkış anlaşması yaptığını açıkladığı anımsatılan haberlerde, yakıt fiyatlarındaki sıçramanın şirkete "son darbe" olduğu belirtildi.