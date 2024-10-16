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ABD'li dev bankadan Dolar/TL tahmini

ABD'li dev bankadan Dolar/TL tahmini
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Dünya genelinde etkili olan finans devi Morgan Stanley, Türk Lirası karşısında Amerikan Doları'nın değerini tahmin etti. Buna göre, dolar kuru 2025 sonunda 45 lirayı görecek.

ABD Yatırım Bankası Morgan Stanley, Türk bankaları için yeni bir analiz yayımladı. Analizde dolar kurunun 2025 sonunda 45 lirayı göreceği belirtilirken, 3. çeyrete sıkılaşmanın artacağı öngörüldü. Morgan Stanley ekonomistleri Türk bankalarının marjlarda dönüm noktası hikayesinin devam ettiğini ancak daha cazip bir giriş noktası beklediklerini açıkladı. Analizde enflasyonu düşürmeye odaklanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 3. çeyrekte sıkılaştırmayı artıracağına dikkat çekilirken, daha yüksek rezerv gereksinimlerinin marj görünümünü etkilediği kaydedildi.

"TCMB ART ARDA 250 BAZ PUANLIK FAİZ İNDİRİMLERİNE GİDECEK"

Morgan Stanley ekonomistleri ocak ayından itibaren art arda 250 baz puanlık faiz indirimleri öngörürken, TCMB'nin politika faizini mart ayına kadar yüzde 42,5'e ve haziran ayına kadar da yüzde 35'e çekeceğini tahmin etti. Sonrasında gevşeme döngüsünün daha küçük adımlarla devam edeceğini öngören analistler, gerçekleşen enflasyona göre reel faiz oranlarının yaklaşık yüzde 3 olmasını bekledikleri belirtildi. Morgan Stanley ekonomistleri, Türk bankaları için 2025-2026 net gelir tahminlerini de ortalama yüzde 19 oranında düşürdü.

DOLAR KURU TAHMİNİ

Türk lirasının yıl sonunda dolar karşısında 36 seviyesindeki önceki tahminin üstünde güçlenme riski olduğunun altı çizildi. Bankanın Dolar/TL için 2025 yıl sonu beklentisi de 45 olarak kaydedildi.

Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - Ekonomi

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Yorumlar (3)

Savas Ozturk:

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erkan yüksel:

bızımkılerde 10 tl olmaz dıyordu :))

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Arif İnanç:

Az bile yapılmış burbtahmin. Hepsi ayak oyunu. Parasını bozdurup faize koyanlar 3bin dolarlarının bu gün itibariyle 6 aydır filan 3300 dolar çıkmış oldu. Dolaşıp harcama yapılmasın isteniyor. Enflasyon böyle düşmez.

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