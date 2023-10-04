ABD'li dev banka Morgan Stanley, Merkez'den bu ay 500 baz puanlık faiz artışı bekliyor
ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, Merkez Bankası'nın ekim ve kasımda açıklayacağı faiz kararına ilişkin tahminini açıkladı. Ekim ayında 500 baz puanlık artışla faizin yüzde 35'e yükselmesini bekleyen banka, kasımda ise 250 baz puanlık artışla faizin yüzde 37,5'e çıkarılacağını öngördü.
Hafize Gaye Erkan'ın göreve gelmesiyle faiz artışlarına başlayan Merkez Bankası'nın bu ay vereceği karar merakla bekleniyor. Merkez'in 26 Ekim'de açıklayacağı karar öncesi ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley faiz tahminini açıkladı. Dev banka bu ay 500 baz puan, kasımda ise 250 baz puanlık faiz artışı bekliyor.
Bankanın Türkiye raporunda, "TCMB'nin dezenflasyonun patikasında kalması konusunda kararlılık sinyali vermesi nedeniyle ekim ayında 500 baz puanlık bir artış daha yaparak faizleri yüzde 35 seviyesine yükseltmesini bekliyoruz." denildi.
Raporda ayrıca şu ifadeler yer aldı: "Yüksek enflasyon eğilimi ve düzenlemeleri azaltmaya yönelik politika tercihi göz önüne alındığında, kasımda 250 baz puanlık bir artışla faizlerin yüzde 37,5'e yükseltileceğini öngörüyoruz.
Yerel seçimler sıkılaştırma sürecini yavaşlatarak enflasyon görünümü üzerinde yukarı yönlü risklere işaret edebilir. Ancak mart ayından sonra daha fazla sıkılaştırma görüyoruz ve nihai faiz oranını 2024 ikinci çeyreğinde yüzde 40 olarak tahmin ediyoruz."