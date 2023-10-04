ABD'li dev banka Morgan Stanley, Merkez'den bu ay 500 baz puanlık faiz artışı bekliyor

ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, Merkez Bankası'nın ekim ve kasımda açıklayacağı faiz kararına ilişkin tahminini açıkladı. Ekim ayında 500 baz puanlık artışla faizin yüzde 35'e yükselmesini bekleyen banka, kasımda ise 250 baz puanlık artışla faizin yüzde 37,5'e çıkarılacağını öngördü.

Hafize Gaye Erkan'ın göreve gelmesiyle faiz artışlarına başlayan Merkez Bankası'nın bu ay vereceği karar merakla bekleniyor. Merkez'in 26 Ekim'de açıklayacağı karar öncesi ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley faiz tahminini açıkladı. Dev banka bu ay 500 baz puan, kasımda ise 250 baz puanlık faiz artışı bekliyor.

"EKİMDE YÜZDE 35'E YÜKSELMESİNİ BEKLİYORUZ"

Bankanın Türkiye raporunda, "TCMB'nin dezenflasyonun patikasında kalması konusunda kararlılık sinyali vermesi nedeniyle ekim ayında 500 baz puanlık bir artış daha yaparak faizleri yüzde 35 seviyesine yükseltmesini bekliyoruz." denildi.

"KASIMDA YÜZDE 37,5'e YÜKSELTİLECEĞİNİ ÖNGÖRÜYORUZ"

Raporda ayrıca şu ifadeler yer aldı: "Yüksek enflasyon eğilimi ve düzenlemeleri azaltmaya yönelik politika tercihi göz önüne alındığında, kasımda 250 baz puanlık bir artışla faizlerin yüzde 37,5'e yükseltileceğini öngörüyoruz.

"2024 İKİNCİ ÇEYREĞİNDE YÜZDE 40 OLARAK TAHMİN EDİYORUZ"

Yerel seçimler sıkılaştırma sürecini yavaşlatarak enflasyon görünümü üzerinde yukarı yönlü risklere işaret edebilir. Ancak mart ayından sonra daha fazla sıkılaştırma görüyoruz ve nihai faiz oranını 2024 ikinci çeyreğinde yüzde 40 olarak tahmin ediyoruz."