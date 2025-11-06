Haberler

ABD, Kritik Mineraller Listesine 10 Yeni Madde Ekledi

ABD yönetimi, ekonomik ve ulusal güvenlik açısından önemli olan kritik mineraller listesini güncelleyerek gümüş, bakır, potaş, silikon, renyum, kurşun, uranyum, metalurjik kömür, bor ve fosfatı ekledi. Böylece toplamda 60 kritik mineral belirlendi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), ülke ekonomisi, ulusal güvenliği ve tedarik zinciri için hayati öneme sahip kritik minerallerin listesini güncelledi.

Ülkenin mineral tedarik zincirlerini güvence altına almak için uygulanacak stratejilere yön veren listeye, 10 yeni kritik mineral eklendi.

Gümüş, bakır, potaş, silikon, renyum, kurşun, uranyum, metalurjik kömür, fosfat ve bor, listeye yeni eklenen kritik mineraller oldu.

Böylece 2022'de 50 olan listedeki kritik minerallerin sayısı 60'a çıktı.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
