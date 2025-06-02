ABD İmalat Sanayisinde Daralma Devam Ediyor

NEW ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) imalat sanayisi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), mayısta 48,5 değerine gerileyerek sektörde daralmaya işaret etti.

ISM, mayıs ayına ilişkin imalat sanayisi PMI verisini açıkladı.

Buna göre, ISM imalat sanayisi PMI, mayısta bir önceki aya kıyasla 0,2 puan düşüşle 48,5 değerine indi. Bu dönemde imalat sektöründeki daralmanın hızlandığına işaret eden endekse dair piyasa beklentisi, 49,3 değerini alacağı yönündeydi. Endeks, nisanda 48,7 değerini almıştı.

Üretim endeksi, mayısta aylık 1,4 puan artışla 45,4'e, yeni siparişlere ilişkin endeks 0,4 puan artarak 47,6'ya çıktı. İstihdam endeksi de aynı dönemde 0,3 puan yükselerek 46,8'e ulaştı. Bu dönemde imalat sanayisinin 7 alt sektöründe büyüme görülürken, 7 sektörde daralma yaşandı.

Plastik ve kauçuk ürünler, metalik olmayan maden ürünleri, petrol ve kömür ürünleri, mobilya ve ilgili ürünler, elektrikli ekipman, aletler ve bileşenler, işlenmiş metal ürünler ile makineler sektörlerinde büyüme kaydedildi.

Daralma yaşanan sektörler ise kağıt ürünleri, ahşap ürünler, baskı ve ilgili destek faaliyetleri, gıda, içecek ve tütün ürünleri, ulaşım ekipmanları, kimyasal ürünler ile birincil metaller oldu.

S&P Global'in imalat sanayisi PMI verisinde aşağı yönlü revizyon

Öte yandan, S&P Global de mayıs ayına ilişkin imalat sanayisi nihai PMI verilerini açıkladı. Buna göre, imalat sektörü PMI verisi mayısta 50 ile tahminlerin altında gerçekleşti. Geçen aya dair öncü verilerde 52,3 olarak açıklanan endeks, nisanda 50,2 değerini almıştı.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.