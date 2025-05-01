ABD İmalat Sanayi PMI Endeksi Nisan'da 48,7'ye Düşerek Daralmaya İşaret Etti

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) imalat sanayisi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), nisanda 48,7 değerine gerileyerek sektörde daralmaya işaret etti.

ISM, nisan ayına ilişkin imalat sanayisi PMI verisini açıkladı.

Buna göre, ISM imalat sanayisi PMI, nisanda bir önceki aya kıyasla 0,3 puan düşüşle 48,7 değerine indi.

Bu dönemde imalat sektöründeki daralmanın hızlandığına işaret eden endekse dair piyasa beklentisi, 48 değerini alacağı yönündeydi. Endeks, martta 49 değerini almıştı.

Üretim endeksi, nisanda aylık 4,3 puan azalışla 44'e düşerken, yeni siparişlere ilişkin endeks 2 puan artarak 47,2'ye çıktı. İstihdam endeksi ise aynı dönemde 1,8 puan artışla 46,5'e yükseldi.

Bu dönemde imalat sanayisinin 11 alt sektöründe büyüme görülürken 6 sektörde daralma yaşandı.

Giyim ve deri, petrol ve kömür ürünleri, plastik ve kauçuk ürünler, elektrikli ekipman ve aletler, tekstil, bilgisayar ve elektronik ürünler, metalik olmayan mineral ürünler, çeşitli imalat, makine, kimyasal ürünler ve ana metaller sektörlerinde büyüme kaydedildi.

Daralma yaşanan sektörler ise ahşap ürünler, mobilya, kağıt ürünler, gıda, içecek ve tütün ürünleri, ulaşım ekipmanları ve işlenmiş metal ürünler oldu.

S&P Global'in imalat sanayisi PMI verisinde aşağı yönlü revizyon

Öte yandan, S&P Global de nisan ayına ilişkin imalat sanayisi nihai PMI verilerini açıkladı.

Buna göre, imalat sektörü PMI verisi nisanda 50,2 ile tahminlerin altında gerçekleşti.

Geçen aya dair öncü verilerde 50,7 olarak açıklanan endeks, martta da 50,2 değerini almıştı.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.