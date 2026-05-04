Haberler

ABD borçlanma tahminini 79 milyar dolar artırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

NEW ABD Hazine Bakanlığı, bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin borçlanma tahminini 79 milyar dolar artışla 189 milyar dolara çıkardı.

NEW ABD Hazine Bakanlığı, bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin borçlanma tahminini 79 milyar dolar artışla 189 milyar dolara çıkardı.

Bakanlık, 2026'nın nisan-haziran ile temmuz-eylül dönemlerine ilişkin borçlanma tahminlerini açıkladı.

Açıklamada, hazinenin bu yılın ikinci çeyreğinde 189 milyar dolar borçlanmasının beklendiği belirtildi.

Haziran sonu nakit dengesinin 900 milyar dolar olacağı tahminine yer verilen açıklamada, borçlanma öngörüsünün şubat ayında duyurulan tahminden 79 milyar dolar daha yüksek olduğu aktarıldı.

Açıklamada, borçlanma tahminindeki yükselişin, öngörülen net nakit akışının daha düşük olmasından kaynaklandığı vurgulandı.

Hazinenin bu yılın üçüncü çeyreğinde de 671 milyar dolar borçlanmasının beklendiği ifade edilen açıklamada, eylül sonu nakit dengesinin 950 milyar dolar olmasının öngörüldüğü bildirildi.

Açıklamada, Hazinenin ocak-mart döneminde 577 milyar dolar borçlandığı, söz konusu çeyrek sonunda nakit dengesinin 893 milyar dolar olduğu bilgisi paylaşıldı.

Bakanlık, şubat ayında paylaştığı tahminde, Hazinenin 2026'nın ilk çeyreğinde 574 milyar dolar borçlanmasının beklendiğini, mart sonu nakit dengesinin 850 milyar dolar olacağının öngörüldüğünü duyurmuştu.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun
Putin, Zafer Günü vesilesiyle 8-9 Mayıs’ta Ukrayna’da ateşkes ilan etti

Tüm dikkatler İran'dayken, Putin'den sürpriz ateşkes kararı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Doğum gününde kıskançlık kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

Kafedeki doğum günü kutlaması kana bulandı
Bülent Arınç'tan İBB Başkanvekili Nuri Aslan'a ziyaret

"Tutuklama kardeşim" demişti! Ziyaret ettiği CHP'li dikkat çekici
12 yaşındaki çocuk derede boğularak hayatını kaybetti

Kahreden olay! Küçücük bedenini battaniyeye sardılar
İçişleri Bakanlığı: Geri dönen Suriyeli sayısı 1 milyon 407 bin 568

İşte Türkiye'den ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Doğum gününde kıskançlık kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

Kafedeki doğum günü kutlaması kana bulandı
Galatasaray'da 4-1'lik ağır yenilginin nedeni ortaya çıktı

4-1'lik hezimetin nedeni ortaya çıktı
İlk görüşmeler yapıldı! Fenerbahçe golcü transferinde bombayı patlatıyor

İlk görüşmeler yapıldı! Fenerbahçe golcü transferinde bombayı patlatıyor