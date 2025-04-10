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ABD enflasyon verisi beklentilerin altında gerçekleşti

ABD enflasyon verisi beklentilerin altında gerçekleşti
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ABD'de açıklanan en son enflasyon verileri, piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Buna göre; ABD'de mart ayında yıllık enflasyon yüzde 2.4 ile yüzde 2.6'lık beklentinin altında kaldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı ilave gümrük vergilerinin ABD'de yüksek enflasyon ve resesyona neden olması bekleniyordu. Uzun vadede hala yüksek enflasyon ve resesyon tehlikesi devam etse de ilk gelen rakamlar bunun tersini ispatladı. Mart ayı enflasyonu, henüz Amerikan ekonomisinin ticaret savaşlarını etkisini fiyatlamadığını ortaya koydu.

ENFLASYON BEKLENENDEN DÜŞÜK GELDİ

ABD Çalışma Bakanlığı mart ayına ilişkin tüketici fiyatları gelişmelerini açıkladı. Buna göre ABD'de mart ayında yıllık enflasyon yüzde 2.4 ile yüzde 2.6'lık beklentinin altında kaldı. Tüketici fiyatları bir önceki aya göre ise yüzde 0.1 geriledi.

Gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek TÜFE martta aylık yüzde 0,1 artarken, yıllık artış yüzde 2,8 oldu. Beklentiler, çekirdek enflasyonun mart ayında aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 3 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. Açıklanan veriler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikası açısından dikkatle izlenirken, fiyat artışlarındaki yavaşlamanın para politikası beklentilerini etkileyebileceği değerlendiriliyor.

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Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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