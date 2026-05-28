ABD'de yeni konut satışları nisanda azaldı

ABD'de yeni konut satışları nisanda aylık yüzde 6,2 azalarak 622 bine geriledi. Piyasa beklentisi 661 bin seviyesindeydi. Yıllık bazda ise satışlar yüzde 11,3 düşerken, medyan satış fiyatı yüzde 2,2 artışla 422 bin 500 dolara yükseldi.

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan ayına ilişkin yeni konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülkede yeni konut satış sayısı nisanda mevsim etkilerinden arındırılmış olarak aylık yüzde 6,2 azalışla 622 bine geriledi.

Piyasa beklentisi satılan yeni konut sayısının 661 bin olması yönündeydi.

Yeni konut satış sayısı martta 663 bin olarak kaydedilmişti.

Ülkede yeni konut satışları nisanda yıllık bazda da yüzde 11,3 azaldı.

ABD'de nisanda satışa çıkan yeni konutların medyan satış fiyatı ise yıllık yüzde 2,2 artarak 422 bin 500 dolara ulaştı.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun
