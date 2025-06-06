ABD'de Tüketici Kredileri Nisan'da Beklentilerin Üzerinde Artış Gösterdi

ABD'de Tüketici Kredileri Nisan'da Beklentilerin Üzerinde Artış Gösterdi
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ABD'de tüketici kredileri nisanda 17,9 milyar dolar artarak 5 trilyon dolarlık hacme ulaştı. Piyasa beklentisi 11,3 milyar dolarken, devir yapan krediler 7,7 milyar, devir yapmayan krediler ise 10,2 milyar dolar yükseldi.

ABD'de tüketici kredileri, nisanda 17,9 milyar dolarla beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

ABD Merkez Bankası (Fed), nisan ayına ilişkin tüketici kredileri verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici kredileri, nisanda önceki aya kıyasla 17,9 milyar dolar artışla 5 trilyon dolarlık hacme ulaştı.

Tüketici kredilerine ilişkin piyasa beklentisi 11,3 milyar dolar artması yönündeydi.

Bu dönemde kredi kartı ve benzeri devir yapan krediler aylık bazda 7,7 milyar dolar, ev, otomobil ve öğrenci kredisi gibi devir yapmayan krediler 10,2 milyar dolar yükseliş kaydetti.

Tüketici kredileri, nisanda yıllık bazda da yüzde 4,3 arttı.

Devir yapan krediler, aynı dönemde yıllık yüzde 7, devir yapmayan krediler yüzde 3,3 yükseldi.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
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