ABD'de tüketici kredileri ocakta beklenenden az arttı

Güncelleme:
ABD'de ocak ayında tüketici kredileri 8,05 milyar dolarlık artışla 5,1 trilyon dolara ulaştı. Piyasa beklentisi ise 12,4 milyar dolar artış yönündeydi.

ABD'de tüketici kredileri, ocakta 8,05 milyar dolarla beklentilerin altında artış kaydetti.

ABD Merkez Bankası (Fed), ocak ayına ilişkin tüketici kredileri verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici kredileri ocakta önceki aya kıyasla 8,05 milyar dolar artarak 5,1 trilyon dolarlık hacme ulaştı.

Tüketici kredilerine ilişkin piyasa beklentisi 12,4 milyar dolar artması yönündeydi.

Bu dönemde kredi kartı ve benzeri devir yapan krediler aylık bazda 4,7 milyar dolar, ev, otomobil ve öğrenci kredisi gibi devir yapmayan krediler 3,3 milyar dolar artış kaydetti.

Tüketici kredileri ocakta yıllıklandırılmış olarak da yüzde 1,9 arttı.

Devir yapan krediler, aynı dönemde yüzde 4,3, devir yapmayan krediler yüzde 1,1 yükseldi.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay
