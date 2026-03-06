ABD'de tüketici kredileri ocakta beklenenden az arttı

ABD'de tüketici kredileri, ocakta 8,05 milyar dolarla beklentilerin altında artış kaydetti.

ABD Merkez Bankası (Fed), ocak ayına ilişkin tüketici kredileri verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici kredileri ocakta önceki aya kıyasla 8,05 milyar dolar artarak 5,1 trilyon dolarlık hacme ulaştı.

Tüketici kredilerine ilişkin piyasa beklentisi 12,4 milyar dolar artması yönündeydi.

Bu dönemde kredi kartı ve benzeri devir yapan krediler aylık bazda 4,7 milyar dolar, ev, otomobil ve öğrenci kredisi gibi devir yapmayan krediler 3,3 milyar dolar artış kaydetti.

Tüketici kredileri ocakta yıllıklandırılmış olarak da yüzde 1,9 arttı.

Devir yapan krediler, aynı dönemde yüzde 4,3, devir yapmayan krediler yüzde 1,1 yükseldi.