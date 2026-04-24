ABD'de tüketici güven endeksi nisanda yukarı yönlü revize edildi

NEW ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, nisanda yukarı yönlü revizyonla 49,8 oldu.

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı tüketici güven endeksinin nisan ayına ilişkin nihai verilerini açıkladı.

Buna göre tüketici güven endeksi, nisanda 3,5 puan azalışla 49,8 oldu.

Endeks, yukarı yönlü revize edilmesine rağmen tüm zamanların en düşük değerinde gerçekleşti.

Söz konusu endekse ilişkin bu ayın öncü verisi 47,6 olarak açıklanmıştı.

Tüketici güven endeksi, mart ayında ise 53,3 olarak kaydedilmişti.

Amerikalıların finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, nisanda 3,3 puan azalarak 52,5'e geriledi.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi, aynı dönemde 3,6 puan azalışla 48,1'e düştü.

Enflasyon beklentileri yükseldi

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, nisanda yüzde 3,8'den yüzde 4,7'ye çıktı.

Uzun vadeli enflasyon beklentisi de nisanda yüzde 3,2'den yüzde 3,5'e ulaştı.

Enflasyon beklentileri kısa vadeye ilişkin Eylül 2025 ve uzun vadeye ilişkin Ekim 2025'ten bu yana en yüksek seviyelerini gördü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, iki haftalık ateşkesin ilan edilmesi ve benzin fiyatlarının biraz yumuşamasının ardından güvenin ay başındaki kayıplarının küçük bir kısmını telafi ettiğini belirtti.

İran'daki çatışmanın, tüketici görüşlerini esas olarak, benzin ve potansiyel olarak diğer fiyatlardaki şoklar üzerinden etkilediğine işaret eden Hsu, "Buna karşılık, arz kısıtlarını ortadan kaldırmayan veya enerji fiyatlarını düşürmeyen askeri ve diplomatik gelişmelerin tüketici güvenini desteklemesi beklenmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun
Yurt dışında altın ve parası olanlar dikkat! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Yurt dışında altın ve parası olanlar dikkat! Erdoğan müjdeyi verdi
Yaptığı hata bu kez pahalıya patladı! Tüm birikimi gitti

Hepimizin yaptığı hata bu kez pahalıya patladı! Tüm birikimi gitti
Michael Eneramo genç yaşında hayatını kaybetti

Beşiktaş'ın eski yıldızı genç yaşında hayatını kaybetti
Polislerin maaşları değişiyor! İşte ünvanlara göre yeni tablo

Polislerin maaşları değişiyor! İşte ünvanlara göre yeni tablo
Şanlıurfa’daki 23 Nisan törenine damga vuran an: Atatürk...

Şanlıurfa’daki 23 Nisan törenine damga vuran an: Atatürk...
Yaptığı hata bu kez pahalıya patladı! Tüm birikimi gitti

Hepimizin yaptığı hata bu kez pahalıya patladı! Tüm birikimi gitti
Başbakanlık ofisi duyurdu: Netanyahu prostat kanseri tedavisi görüp tamamen iyileşti

Netanyahu için kanser açıklaması
'Silahlara merakım yok' diyen Mustafa Türkay Sonel'in silahlı fotoğrafı ortaya çıktı

Eski valinin oğlu şimdi yandı! Ortaya çıkan karelere bakın