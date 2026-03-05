ABD'de tarım dışı verimlilik 2025'in son çeyreğinde beklentilerin üzerinde arttı

NEW ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği, 2025'in son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,8 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

ABD Çalışma Bakanlığı, Ekim-Aralık 2025 dönemine ilişkin tarım dışı iş gücü verimliliği ve birim emek maliyeti öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede tarım dışı iş gücü verimliliği, geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,8 yükseldi. Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi yüzde 1,9 artması yönündeydi.

Tarım dışı iş gücü verimliliği, geçen yılın üçüncü çeyreğinde de yüzde 5,2 artış göstermişti.

Üretim, geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,6 yükselirken, çalışma saati yüzde 0,2 azaldı.

Tarım dışı iş gücü verimliliği, geçen yıl ekim-aralık döneminde yıllık bazda da yüzde 2,8 büyüdü.

ABD Merkez Bankasının (Fed) takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyeti de geçen yıl ekim-aralık döneminde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,8 artış gösterdi.

Bu dönemde yüzde 2 artması beklenen birim emek maliyeti, geçen yılın üçüncü çeyreğinde ise yüzde 1,8 azalmıştı.

Birim emek maliyeti 2025'in son çeyreğinde yıllık bazda da yüzde 1,3 arttı.