ABD'de sanayi üretimi martta düştü

Güncelleme:
ABD Merkez Bankası, mart ayı sanayi üretimi verilerini açıkladı. Sanayi üretimi, aylık bazda yüzde 0,5 azalırken, imalat sanayi de yüzde 0,1 düştü. Kapasite kullanım oranı ise yüzde 75,7'ye geriledi.

Buna göre, ülkede sanayi üretimi martta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 azaldı.

Piyasa beklentileri, sanayi üretiminin bu dönemde yüzde 0,1 artması yönündeydi.

Beklentilerin aksine azalan sanayi üretimi, şubatta yüzde 0,7 artmıştı.

Sanayi üretimi martta yıllık bazda ise yüzde 0,7 arttı.

İmalat sanayi üretimi de martta aylık yüzde 0,1 azaldı.

Piyasa beklentileri, imalat sanayi üretiminin de bu dönemde yüzde 0,1 artması yönündeydi.

İmalat sanayi üretimi şubatta yüzde 0,4 artmıştı.

Ülkede kapasite kullanım oranı ise martta 0,4 puan azalışla yüzde 75,7'ye geriledi.

Kapasite kullanım oranının bu dönemde yüzde 76,3 olması öngörülüyordu.

Söz konusu oran şubatta yüzde 76,1 olarak kaydedilmişti.

Kapasite kullanım oranı, uzun dönem (1972–2025) ortalamasının 3,7 puan altında kaldı.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay
