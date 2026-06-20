ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı sabit kaldı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta değişmedi.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 13-18 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre değişmeyerek 433'te sabit kaldı. ABD'de köleliğin sona erdiği günün anıldığı ve federal tatil olarak kabul edilen 19 Haziran" (Juneteenth) nedeniyle haftalık veri cuma günü yerine 18 Haziran'da açıklandı.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 5 azaldı.

Perşembe gününü 79,85 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 80,57 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 76,51 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 75,85 dolar seviyesinde tamamlamıştı.