ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı Arttı

Güncelleme:
ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı, 29 Ağustos-5 Eylül döneminde 2 artarak 414'e ulaştı. Ancak son bir yılda toplam sondaj kulesi sayısı 69 azalmış durumda. Brent ve WTI petrol fiyatları ise dalgalanmalar gösterdi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 69 azaldı.

Perşembe gününü 66,99 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 65,50 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cumayı 61,87 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 63,31 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi
