ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı Arttı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 2 arttı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 29 Ağustos-5 Eylül döneminde bir önceki haftaya göre 2 artarak 414'e yükseldi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 69 azaldı.

Perşembe gününü 66,99 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 65,50 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cumayı 61,87 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 63,31 dolar seviyesinde tamamlamıştı.