ABD'de Perakende Satışlar Mayıs'ta Beklentilerin Üzerinde Düştü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de Mayıs ayında perakende satışlar, yüzde 0,9 oranında azalarak 715,4 milyar dolara geriledi. Beklenenden fazla bir düşüş yaşanırken, yıllık bazda satışlar yüzde 3,3 arttı.

ABD'de perakende satışlar, mayısta yüzde 0,9 ile beklenenden fazla azalış kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin perakende satış verilerini açıkladı.

Buna göre, perakende satışların tutarı geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9 azalışla 715,4 milyar dolar olarak hesaplandı. Piyasa beklentisi satışların yüzde 0,5 azalması yönündeydi.

Beklenenden fazla düşüş kaydeden perakende satışlar, nisanda yüzde 0,1 azalmıştı.

Perakende satışlar, mayısta yıllık bazda ise yüzde 3,3 arttı.

Söz konusu dönemde, satışlardaki en yüksek düşüş motorlu taşıt ve parçalarının satıldığı bayilerde oldu.

Yapı malzemeleri ve bahçe ekipmanlarının satıldığı mağazalar, benzin istasyonları, yiyecek ve içecek hizmetinin sunulduğu mekanlar, marketler, elektronik mağazaları ile sağlık ve kişisel bakım mağazalarındaki satışlarda da düşüş görüldü.

Buna karşın, çeşitli mağaza perakendecileri, spor malzemeleri, hobi, müzik aletleri ve kitapların satıldığı mağazalar, mobilya mağazaları, mağaza dışı perakendeciler ve giyim mağazalarında ise artış kaydedildi.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
Türkiye'yi dünyaya rezil ediyorlar! Neyse ki yetkililer daha fazla seyirci kalmadı

Tayland'ı andıran görüntüler! Türkiye'yi dünyaya rezil ediyorlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
En düşük emekli maaşı için harekete geçiliyor! İşte kulislerdeki rakam

En düşük emekli maaşı için harekete geçiliyor! İşte kulislerdeki rakam
İran'dan yeni misilleme! Tel Aviv ve Hayfa'yı vurdular

İran'dan yeni misilleme! İsrail'in iki şehrini ağır saldırıya tuttular
İlk kez açıkladı! Mesut Özil, Leroy Sane'ye 'Galatasaray'a git' dedi mi?

İlk kez açıkladı! Mesut, Sane'ye "Galatasaray'a git" dedi mi?
Süper Lig'in flaş ekibi Cenk Tosun'a formayı giydirecek

Yeni adresini duyan taraftarlar kahrolacak
Ronaldo, Trump'a forma gönderdi! Üzerinde tek cümlelik not var

Ronaldo, Trump'a forma gönderdi! Üzerinde tek cümlelik not var
İkisi de birbirinden zorlu! TFF 2. Lig'de gruplar belli oldu

İkisi de birbirinden zorlu! TFF 2. Lig'de gruplar belli oldu
Tarihin en büyük füze saldırısına hazırlanan İran'dan yeni tehdit

Tarihin en büyük füze saldırısına hazırlanan İran'dan yeni tehdit
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.