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ABD'de Mortgage Faiz Oranları Düşerken Başvurularda Artış

ABD'de Mortgage Faiz Oranları Düşerken Başvurularda Artış
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ABD'de 30 yıl vadeli mortgage faiz oranı yüzde 6,84'e gerilerken, mortgage başvurularında yüzde 11'lik bir artış yaşandı. Mortgage Bankalar Birliği, verilerin ülke ekonomisinin karışık verilerle şekillendiğini belirtti.

NEW ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 6,84'e gerilerken, başvurular yüzde 11 arttı.

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 2 Mayıs'ta sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerini açıkladı.

Buna göre, mortgage başvuruları geçen hafta önceki haftaya kıyasla yüzde 11 yükseldi.

Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular ve yeniden finansman başvuruları da yüzde 11'er artış kaydetti.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı ise geçen hafta yüzde 6,89'dan yüzde 6,84'e indi.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da bir önceki haftadaki gibi yüzde 6,17 oldu.

MBA Kıdemli Başkan Yardımcısı Mike Fratantoni, mortgage verilerine ilişkin değerlendirmesinde, geçen hafta ilk çeyrekte ülke ekonomisinin ve imalat sektörünün daraldığına dair veriler ve güçlü bir istihdam raporunun açıklandığını anımsattı.

Fratantoni, karışık verilerin mortgage oranları üzerindeki aşağı yönlü etki yaptığına işaret ederek, satın alma başvurularının güçlü şekilde artmasının ekonomik belirsizlik göz önüne alındığında şaşırtıcı olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
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