ABD'de Mortgage Başvuruları Yüzde 12,5 Artarak Üç Haftalık Düşüşü Sonlandırdı

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ABD'de 30 yıl vadeli mortgage faiz oranı yüzde 6,93'e çıkmasına rağmen mortgage başvurularında yüzde 12,5 artış kaydedildi. Bu artış, konut satın alma ve yeniden finansman başvurularındaki büyümeye bağlı olarak gerçekleşti.

NEW ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranının geçen hafta yüzde 6,93'e çıkmasına karşın başvurular yüzde 12,5 arttı.

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 6 Haziran'da sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerini açıkladı.

Buna göre, mortgage başvuruları geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla yüzde 12,5 arttı.

Böylece mortgage başvurularında art arda üç haftalık düşüş son buldu.

Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 10 ve yeniden finansman başvuruları yüzde 16 artış kaydetti.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da geçen hafta yüzde 6,92'den 6,93'e yükseldi.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı ise yüzde 6,25'ten 6,16'ya geriledi.

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, mortgage başvurularının hem satın alma hem de yeniden finansman başvurularındaki büyümenin etkisiyle bir aydan uzun sürenin en yüksek seviyeye çıktığını belirtti.

Kan, "Ekonomide devam eden belirsizliğe rağmen, ev alıcıları belirli pazarlardaki gevşeyen konut envanterinden faydalanıyor gibi görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
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