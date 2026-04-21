ABD'de perakende satışlar martta arttı

ABD Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, mart ayında perakende satışlar aylık %1,7 artış göstererek 752,1 milyar dolara ulaştı. Bu artış, petrol fiyatlarındaki yükselişle benzin istasyonlarındaki satışların artışından kaynaklandı.

ABD'de perakende satışlar martta aylık bazda yüzde 1,7 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, mart ayına ilişkin perakende satış verilerini açıkladı.

Buna göre, perakende satışların tutarı martta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,7 artarak 752,1 milyar dolara yükseldi.

Piyasa beklentisi perakende satışların bu dönemde yüzde 1,4 artması yönündeydi.

Bu dönemde Ocak 2023'ten bu yana en yüksek artışı kaydeden perakende satışlar şubat ayında yüzde 0,7 artmıştı.

Perakende satışlar martta yıllık bazda da yüzde 4 yükseldi.

Söz konusu dönemde satışlardaki en yüksek artış, Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle yükselen petrol fiyatlarına bağlı olarak benzin istasyonlarında görüldü.

Mobilya ve ev eşyası mağazaları, genel ürün mağazaları, mağaza dışı perakendeciler, elektronik ve beyaz eşya mağazaları, yapı malzemeleri ve bahçe ekipmanlarının satıldığı mağazalar, gıda ve içecek mağazaları, motorlu taşıt ve parçalarının satıldığı mağazalar, sağlık ve kişisel bakım mağazaları ile yiyecek ve içecek hizmeti sunulan mekanlardaki satışlarda da artışlar kaydedildi.

Buna karşın, spor malzemeleri, hobi, müzik aletleri ve kitapların satıldığı mağazalardaki satışlar yatay seyrederken, çeşitli mağaza perakendecilerindeki satışlar ise düşüş gösterdi.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay
