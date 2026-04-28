ABD'de konut fiyatlarının artış hızı şubatta yavaşladı

NEW ABD'de S&P Cotality Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, şubatta yıllık bazda yüzde 0,7 artarak konut fiyatlarının artış hızının yavaşladığını gösterdi.

S&P Dow Jones Indices şubat ayına ilişkin ulusal konut fiyat endeksi verilerini yayımladı.

Buna göre, ABD'de ulusal konut fiyat endeksi, şubatta yıllık yüzde 0,7 arttı. Bu dönemde konut fiyatlarının artış hızının yavaşladığını gösteren endeks, ocakta yıllık yüzde 0,8 yükselmişti. ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks de şubatta yüzde 0,9 arttı.

Bu dönemde yüzde 1,1 artış göstermesi yönünde olan piyasa beklentilerinin altında artan endeks ocakta yüzde 1,2 yükselmişti. Endeksteki 20 kent arasında şubat ayında konut fiyatlarının yıllık bazda en fazla yükseldiği şehir Chicago oldu. Chicago'da söz konusu dönemde konut fiyatları yıllık bazda yüzde 5 arttı.

Chicago'nun ardından konut fiyatlarının en çok arttığı kentler, yüzde 4,7 ile New York ve yüzde 4,2 ile Cleveland olarak sıralandı. Aynı dönemde konut fiyatlarının en fazla düştüğü kent ise yüzde 2,2 azalışla Denver olarak kaydedildi.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun
Trump: İran bize 'Çöküşteyiz' dedi, Hürmüz'ü açmamızı istiyorlar

Trump’tan bomba İran çıkışı! Tahran bu sözleri söylediyse durum vahim
Haberler.com
500

Fenerbahçe'den kovulan Tedesco'dan ilk sözler

Fenerbahçe'den kovulan Tedesco'dan ilk sözler
Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktası oluşturmuştur

Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktasıdır

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ve 3. Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri belli oldu

İşte Şampiyonlar Ligi 2. ve 3. Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri

Otele 25 restorandan sipariş geldi, gerçek sonradan ortaya çıktı: Bir de en pahalısından söylemiş

Otele sipariş yağdı, gerçek sonradan ortaya çıktı
Fenerbahçe'den kovulan Tedesco'dan ilk sözler

Fenerbahçe'den kovulan Tedesco'dan ilk sözler
Pelin Karahan ve Bedri Güntay boşandı

12 yıllık evlilik tek celsede bitti
Bakan Çiftçi acı haberi duyurdu: Ayşe öğretmen vefat etti

Bakan Çiftçi acı haberi duyurdu: Ayşe öğretmen vefat etti