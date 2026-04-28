ABD'de konut fiyatlarının artış hızı şubatta yavaşladı

NEW ABD'de S&P Cotality Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, şubatta yıllık bazda yüzde 0,7 artarak konut fiyatlarının artış hızının yavaşladığını gösterdi.

Buna göre, ABD'de ulusal konut fiyat endeksi, şubatta yıllık yüzde 0,7 arttı. Bu dönemde konut fiyatlarının artış hızının yavaşladığını gösteren endeks, ocakta yıllık yüzde 0,8 yükselmişti. ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks de şubatta yüzde 0,9 arttı.

Bu dönemde yüzde 1,1 artış göstermesi yönünde olan piyasa beklentilerinin altında artan endeks ocakta yüzde 1,2 yükselmişti. Endeksteki 20 kent arasında şubat ayında konut fiyatlarının yıllık bazda en fazla yükseldiği şehir Chicago oldu. Chicago'da söz konusu dönemde konut fiyatları yıllık bazda yüzde 5 arttı.

Chicago'nun ardından konut fiyatlarının en çok arttığı kentler, yüzde 4,7 ile New York ve yüzde 4,2 ile Cleveland olarak sıralandı. Aynı dönemde konut fiyatlarının en fazla düştüğü kent ise yüzde 2,2 azalışla Denver olarak kaydedildi.