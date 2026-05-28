Haberler

ABD'de kişisel tüketim harcamaları nisanda beklentilere paralel arttı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de nisanda yıllık yüzde 3,3 artış gösterdi

NEW ABD'de kişisel tüketim harcamaları nisanda aylık yüzde 0,5 ile beklentiler dahilinde artış gösterdi.

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan ayına ilişkin kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede kişisel gelirler nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1'den az azalış kaydetti.

Piyasa beklentisi kişisel gelirlerin bu dönemde yüzde 0,4 artacağı yönündeydi. Kişisel gelirler martta yüzde 0,5 yükselmişti.

Kişisel tüketim harcamaları da nisanda aylık bazda yüzde 0,5 ile beklentilere paralel arttı. Kişisel tüketim harcamaları, martta yüzde 1 artmıştı.

Fed'in enflasyon göstergesi aylık bazda beklentilerin altında

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise nisanda aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda da yüzde 3,8 arttı.

Aylık bazda yüzde 0,5 yükseleceği tahmin edilen endeks, yıllık bazda ise beklentiler dahilinde artış kaydetti.

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, martta aylık bazda yüzde 0,7, yıllık bazda yüzde 3,5 yükselmişti.

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de nisanda aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 3,3 arttı.

Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin aylık bazda yüzde 0,3 artacağı öngörülüyordu.

Yıllık bazda piyasa beklentileri dahilinde artış kaydeden çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, martta aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,2 yükselmişti.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun
Kılıçdaroğlu'ndan bir hamle daha: CHP'nin grup toplantısı yapılmayacak

Kılıçdaroğlu vekillere yazı gönderdi! Özgür Özel küplere binecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Birlikte olmayın' deyip annesinin sevgilisini öldürdü

Annesinin sevgilisini öldürdü: Birlikte olmayın
Beşiktaş'la görüşen Filipe Luis'in yeni takımı belli oldu

Dün Beşiktaş'la görüşmüştü, bugün yeni takımıyla el sıkıştı
Çağla Şıkel'in 'Formunu böyle koruyor' dedirten kahvaltı tabağı

Kahvaltı tabağı yine olay oldu
Kılıçdaroğlu'nun 'grup toplantısı' kararına CHP'den ilk tepki: Onun imzasına benzemiyor

"Grup toplantısı" kararına CHP'den ilk tepki: Onun imzasına benzemiyor
'Ben bu ülkeye dolar getiriyorum' diyerek uçakta olay çıkardı

"Ben bu ülkeye dolar getiriyorum" diyerek uçakta olay çıkardı
Bir zamanlar devdi, şimdi borcundan dolayı elektrikleri kesik

Bir zamanlar devdi, şimdi borcundan dolayı elektrikleri kesik
Nilüfer bayram günü gelen acı haberle yıkıldı

Ünlü şarkıcı bayram günü gelen acı haberle yıkıldı