ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi yükseldi

NEW ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi nisanda yüzde 3,6 ile son bir yılın en yüksek seviyesine çıktı.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, nisan ayına ilişkin Tüketici Beklentileri Anketi sonuçlarını yayımladı.

Yaklaşık 1200 hanehalkının katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi geçen ay 0,2 puan arttı.

Yüzde 3,6'ya çıkan kısa vadeli enflasyon beklentisi, Nisan 2025'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Tüketicilerin orta vadeli enflasyon beklentisi yüzde 3,1 ve uzun vadeli enflasyon beklentisi yüzde 3 seviyelerinde sabit kaldı.

Bu dönemde medyan kazanç artışı beklentisi 0,3 puan artarak yüzde 2,7'ye yükseldi. İş kaybı beklentileri ise kötüleşti.

Hanehalkı gelirindeki artışa ilişkin beklenti nisanda 0,1 puan azalışla yüzde 2,8'e indi.

Harcamalardaki artışa ilişkin beklenti ise 0,3 puan artışla yüzde 5,4'e ulaşırken, Temmuz 2023'ten bu yana en yüksek seviyesini kaydetti.

Benzin fiyatlarında artış beklentisi düştü

Maliyetlere yönelik artış beklentileri nisanda benzin için 4,3 puan düşerek yüzde 5,1'e indi.

Bu dönemde fiyat artışı beklentileri gıda için yüzde 5,2'ye, sağlık hizmetleri için yüzde 9,6'ya ve üniversite eğitimi için yüzde 8,8'e ve kira için yüzde 6'ya geriledi.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık bazda yüzde 0,9, yıllık bazda yüzde 3,3 artmıştı.

Nisan ayına ilişkin TÜFE verileri 12 Mayıs'ta açıklanacak.