ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi düştü

Güncelleme:
ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi ocak ayında yüzde 3,1'e düştü. Tüketici Beklentileri Anketi'ne göre, iş gücü piyasasına ilişkin iyileşme belirtileri ve kazanç artışı beklentilerinde artış gözlemleniyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi ocak ayına ilişkin Tüketici Beklentileri Anketi sonuçlarını yayımladı.

Yaklaşık 1200 hane halkının katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi geçen ay 0,3 puan azalışla yüzde 3,1'e indi.

Tüketicilerin orta ve uzun vadeli enflasyon beklentileri ise değişmeyerek yüzde 3 seviyesinde kaldı.

İş gücü piyasasına ilişkin beklentilerde ılımlı iyileşmeler gözlenirken, tüketiciler kazanç artışı beklentilerinin daha yüksek olduğunu, işini kaybetme olasılığının daha düşük olduğunu ve iş kaybı durumunda yeniden iş bulma olasılığının daha yüksek olduğunu bildirdi.

Bu dönemde medyan kazanç artışı beklentisi 0,2 puan artarak yüzde 2,7'ye yükseldi.

Hane halkı gelirindeki artışa ilişkin beklenti ocakta 0,1 puan azalışla yüzde 2,9'a gerilerken, harcamalardaki artışa ilişkin beklenti değişmeyerek yüzde 4,9 seviyesinde kaldı.

Maliyetlere yönelik artış beklentileri ise benzin için yüzde 2,8'e, sağlık hizmetleri için yüzde 9,8'e ve kira için yüzde 6,8'e geriledi. Söz konusu beklenti gıda için değişmeyerek yüzde 5,7 olurken, üniversite eğitimi için yüzde 9'a çıktı.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), geçen yıl aralıkta aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 2,7 artmıştı.

Ocak ayına ilişkin TÜFE verileri 13 Şubat'ta açıklanacak.???????

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
