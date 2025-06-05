ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları Beklentilerin Üzerinde Artış Gösterdi

ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları Beklentilerin Üzerinde Artış Gösterdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 31 Mayıs ile biten haftada 247 bine çıkarak piyasa beklentilerini aştı. Önceki haftaya göre 8 bin kişi artış gösteren başvuru sayısı, Ekim 2024'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 31 Mayıs ile biten haftada 247 bine yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 31 Mayıs ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 8 bin kişi artarak 247 bine çıktı.

Bu dönemde işsizlik maaşına başvuranların sayısı, Ekim 2024'ün ilk haftasından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

Piyasa beklentisi, işsizlik maaşına başvuranların sayısının 236 bin olması yönündeydi.

İşsizlik Maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 240 binden 239 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da 4 bin 500 artarak 235 bine çıktı.

Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 24 Mayıs ile biten haftada 3 bin azalışla 1 milyon 904 bine geriledi.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
MSB'den skandal haritaya tepki

Fener Rum Patriği'ne skandal hediye! MSB provokasyona sessiz kalmadı
CHP'nin bayram kararına Erdoğan'dan tepki: Temennimiz yanlışta ısrarın bir an önce son bulması

CHP'nin bayram kararına Erdoğan'dan tepki: Bu yanlıştan dönün
İnfaz yasasıyla tahliye olan genç: Babamın da çıkmasını istiyorum

İnfaz yasasıyla tahliye olan genç, Erdoğan'a seslendi: Onu da çıkarın
3 binden fazla otomobil taşıyan dev gemide yangın

Binlerce lüks araç taşıyan gemi alev aldı, mürettebat firar etti
Filenin Sultanları'nın maçını yayınlayacak kanal belli oldu

A Milli Takım'ın maçını yayınlayacak kanal belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İş insanı sattığı hayvanın fotoğrafını çekmek isterken canından oldu

Huysuzlanan dana fotoğraf çekmeye çalışan iş insanını öldürdü
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Akın Gürlek'le ilgili sözleri nedeniyle Özgür Özel'e soruşturma

Mitingdeki sözleri başına iş açtı! Özgür Özel'e soruşturma
Marmaray'daki olayda 'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler

'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler
Süper Lig'de yılın imzası! Cenk Tosun'un yeni adresi belli gibi

Süper Lig'de yılın imzası! İşte Cenk'in yeni adresi
Otomobil devi Suzuki, Türkiye'de en çok satan modelin üretimini durdurdu

Otomobil devi, Türkiye'de en çok satılan modelinin fişini çekti
Aziz İhsan Aktaş tahliye edildi

İtiraflarıyla CHP'lileri yaktı! Son operasyonun kilit ismine tahliye
O tarihe kadar süre verdiler! Osimhen transferinde yeni gelişme

O tarihe kadar süre verdiler! Osimhen transferinde bomba gelişme
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.