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ABD'de işsizlik başvuruları beklentinin altında

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ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusu yapanların sayısı, 22 Ağustos ile biten haftada 203 bine gerileyerek piyasa beklentisinin (208 bin) altında gerçekleşti. Devam eden başvurular da düşüş gösterdi.

NEW ABD'de ilk kez işsizlik maaşına başvuranların sayısı, 22 Ağustos ile biten haftada 203 bine gerileyerek piyasa beklentisinin altında gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusu yapanların sayısı 22 Ağustos ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 4 bin kişi azalarak 203 bine düştü.

Piyasa beklentisi, işsizlik maaşı başvuru sayısının bu dönemde 208 bin olması yönündeydi.

İşsizlik Maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 206 binden 207 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 1250 artışla 205 bin 500'e ulaştı.

Devam eden işsizlik maaşı başvurularının sayısı da 15 Ağustos ile biten haftada önceki haftaya göre 18 bin azalarak 1 milyon 778 bine geriledi.

Kaynak: AA
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