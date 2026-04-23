ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı

Güncelleme:
İşsizlik maaşına başvuranların sayısı, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 6 bin kişi artış gösterdi

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 18 Nisan ile biten haftada 214 bine çıkarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 18 Nisan ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla 6 bin kişi artarak 214 bine yükseldi.

Piyasa beklentisi, işsizlik maaşı başvuru sayısının bu dönemde 211 bin olması yönündeydi.

İşsizlik Maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 207 binden 208 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da 750 artarak 210 bin 750'ye çıktı.

Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 11 Nisan ile biten haftada 12 bin artışla 1 milyon 821 bine ulaştı.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay
