ABD'de ISM hizmet endeksi martta beklentilerin altında kaldı

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM), hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) mart ayında 54 olarak gerçekleştiğini ve beklentinin altında kaldığını açıkladı. Endeks, sektördeki büyümenin yavaşladığını gösteriyor.

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), martta 54 değerine gerileyerek beklentilerin altında gerçekleşti.

ISM mart ayına ilişkin hizmet sektörü PMI verisini açıkladı.

Buna göre, ISM hizmet sektörü PMI verisi martta bir önceki aya kıyasla 2,1 puan azalarak 54 oldu.

Piyasa beklentisi, endeksin bu dönemde 54,8 değerini alması yönündeydi.

Martta sektördeki büyümenin yavaşladığına işaret eden endeks, şubat ayında 56,1 ile Temmuz 2022'den bu yana en yüksek seviyesini kaydetmişti.

Üretim endeksi martta aylık bazda 6 puan azalışla 53,9'a ve istihdam endeksi 6,6 puan azalarak 45,2'ye gerilerken yeni siparişlere ilişkin endeks 2 puan artarak 60,6'ya çıktı.

Söz konusu dönemde hizmet sektörünün 13 alt sektöründe büyüme görülürken 3 alt sektöründe daralma kaydedildi.

Büyüme kaydeden sektörler, toptan ticaret, şirket yönetimi ve destek hizmetleri, finans ve sigorta, konaklama ve yiyecek hizmetleri, ulaştırma ve depolama, eğitim hizmetleri, madencilik, inşaat, kamu hizmetleri, diğer hizmetler, gayrimenkul ve kiralama, profesyonel, bilimsel ve teknik hizmetler ile bilgi olarak sıralandı.

Perakende ticaret, tarım, ormancılık, balıkçılık ve avcılık ve kamu yönetimi ise daralma görülen sektörler oldu.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay
