ABD'de hava yolu şirketleri yakıt maliyetleri nedeniyle fiyatları yükseltiyor

ABD'de hava yolu şirketlerinin, Orta Doğu'daki çatışmalar kaynaklı artan yakıt maliyetleri nedeniyle yaz sezonu bilet ve bagaj fiyatlarını yükselttiği ve kapasiteleri düşürdüğü bildirildi.

Wall Street Journal gazetesinin piyasa verilerine dayandırdığı haberine göre, ABD'de hava yolu şirketleri, ABD/İsrail-İran Savaşı nedeniyle yükselen yakıt maliyetlerinden olumsuz etkileniyor.

Buna göre Orta Doğu'daki çatışmalar sonrası ABD'de ortalama jet yakıt fiyatları savaş öncesi seyrettiği galon başına yaklaşık 2,5 dolardan 4,23 dolara yükseldi.

American Airlines, yıllık yakıt maliyetinin 4 milyar dolara yükselebileceğini, bu sebeple gece uçuşlarını azaltacağını ve bilet fiyatlarını yüzde 15 ila 20 arası oranda artıracağını duyurdu.

Delta Air Lines da yakıt maliyetlerinin son 3 aylık dönemde 2 milyar dolar artabileceğini ve ek harcamaları telafi etmek için "kapasiteleri önemli ölçüde azaltacağını" açıkladı.

Habere göre American ve Delta dahil ülkedeki tüm hava yolu şirketleri son haftalarda bagaj fiyatlarında 4 ila 10 dolar arası değişen miktarlarda zam uygulama kararı aldı.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan
