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ABD hanehalkı borcu 18,8 trilyon dolara geriledi

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ABD'de hanehalkı borcu 2026 ikinci çeyrekte çeyreklik bazda yüzde 0,1 azalarak 18,8 trilyon dolar oldu. Mortgage borçları 13,1 trilyonla en büyük payı alırken, otomobil ve kredi kartı borçları arttı, öğrenci kredileri azaldı.

ABD'de hanehalkı borcu, bu yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 azalarak 18,8 trilyon dolara geriledi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) New York şubesi tarafından hazırlanan 2026'nın ikinci çeyreğine ilişkin Hanehalkı Borcu ve Kredi Raporu yayımlandı.

Rapora göre, Amerikalıların toplam hanehalkı borcu yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 azalışla 18,8 trilyon dolara indi.

Yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla 13 milyar dolar azalan hanehalkı borcu, yıllık bazda ise 383 milyar dolar arttı.

Hanehalkı borcunda en yüksek payı oluşturan mortgage (konut kredisi) borçları, ikinci çeyrek sonunda 13,1 trilyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu borç kalemi, çeyreklik bazda 74 milyar dolar azalırken, yıllık bazda 182 milyar dolar arttı.

Bu dönemde hanehalkı borcunun diğer önemli kalemleri 1,71 trilyon dolarla otomobil kredileri, 1,65 trilyon dolarla öğrenci kredileri ve 1,26 trilyon dolarla kredi kartı borçları oldu.

İkinci çeyrekte otomobil kredisi borçları bir önceki çeyreğe göre 28 milyar dolar, kredi kartı borçları 21 milyar dolar arttı. Öğrenci kredisi borçları ise 7 milyar dolar azaldı.

Kaynak: AA
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