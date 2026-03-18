ABD'de fabrika siparişleri ocakta beklentiler dahilinde arttı

ABD Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre, ocak ayında fabrika siparişleri yüzde 0,1 artarak 620,1 milyar dolara ulaştı. Bu artış, piyasa beklentileri doğrultusunda gerçekleşti.

Bu dönemde piyasa beklentilerine paralel bir artış kaydeden fabrika siparişleri, geçen yıl aralıkta yüzde 0,4 azalmıştı.

Dayanıklı mal siparişleri ocakta yatay bir seyir izlerken, dayanıklı olmayan mallara yönelik siparişler yüzde 0,3 arttı.

Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay
