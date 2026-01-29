Haberler

ABD'de fabrika siparişleri geçen yıl kasımda arttı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'de fabrika siparişlerinin tutarı geçen yıl kasımda bir önceki aya göre yüzde 2,7 artış göstererek 621,6 milyar dolara ulaştı. Dayanıklı mal siparişleri yüzde 5,3 yükselirken, dayanıklı olmayan mallara yönelik siparişler sabit kaldı.

NEW ABD'de fabrika siparişlerinin tutarı geçen yıl kasımda yüzde 2,7 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, Kasım 2025'e ilişkin fabrika sipariş verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede fabrika siparişlerinin tutarı geçen yıl kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 2,7 artışla 621,6 milyar dolara yükseldi.

Oransal olarak 6 ayın en yüksek artışını gösteren fabrika siparişlerine dair piyasa beklentileri bu dönemde yüzde 1,7 artması yönündeydi. Fabrika siparişleri geçen yıl ekimde yüzde 1,2 azalmıştı.

Söz konusu dönemde dayanıklı mal siparişleri yüzde 5,3 yükselirken, dayanıklı olmayan mallara yönelik siparişler ise değişim göstermedi.

Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
AB, İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütü olarak tanımladı

AB'den Trump'ı cesaretlendirecek "İran" kararı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını
Görüntü İstanbul'dan! Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı

Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı
Kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştiren otobüs şoförü, 3 yıl ambulans kullanmış

Minibüsü apar topar hastaneye kırdı! Eski mesleği dikkat çekti
Oyuncu Celil Nalçakan'ın acı günü: Su gibi geldin, su gibi gittin kızım

Ünlü oyuncunun acı günü: Su gibi geldin, su gibi gittin kızım...
Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını
Beckham ailesi gündemden düşmüyor! Geline babasından dudak uçuklatan harçlık

Gündemden düşmüyorlar! Geline babasından servet değerinde harçlık
Böyle anne olmaz olsun! Para için küçük kızını canlı yayında dans ettirdi

Böyle anne olmaz olsun! İzleyen herkes yetkililere çağrı yapıyor