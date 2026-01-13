Haberler

ABD'de yeni konut satışları geçen yıl ekimde hafif geriledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'de Ekim 2025'te yeni konut satışları, geçen yıl ekim ayında yüzde 0,1 azalmasına rağmen 737 bin olarak gerçekleşti ve piyasa beklentisinin üstünde bir performans sergiledi. Yıllık bazda ise yeni konut satışları yüzde 18,7 arttı.

NEW ABD'de yeni konut satışları, geçen yıl ekim ayında yüzde 0,1 azalmasına rağmen beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

ABD Ticaret Bakanlığı, Ekim 2025'e ilişkin yeni konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülkede yeni konut satış sayısı, geçen yıl ekim ayında mevsim etkilerinden arındırılmış olarak aylık yüzde 0,1 azalışla 737 bine indi.

Piyasa beklentisi yeni konut satışlarının 716 bin olması yönündeydi. Yeni konut satışları, geçen yıl eylül ayında yüzde 3,8 artışla 738 bine ulaşmıştı.

Ülkede yeni konut satışları, Ekim 2025'te yıllık bazda ise yüzde 18,7 arttı.

ABD'de geçen yıl ekimde satışa çıkan yeni konutların medyan satış fiyatı da yıllık yüzde 8 azalarak 392 bin 300 dolara indi.

Ülkede 1 Ekim 2025'te başlayan ve 43 gün süren federal hükümet kapanması dolayısıyla resmi veri akışı aksamıştı.

Bu nedenle veri yayımlama takviminde değişikliğe giden ABD Ticaret Bakanlığı, ekim ayı yeni konut satışı raporunu gecikmeli olarak açıkladı.

Ekim ayı raporu, geçen yılın eylül ayına dair yeni konut satışı tahminlerini de içerdi.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu, adli kontrolle serbest

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu hakkında karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni operasyon an meselesi! Cephe hattına roketatar sistemleri gönderiliyor

Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! Şahin Tugayları yola çıktı
Sıkıyönetim kararı sonrası tutuklanan Güney Kore'nin eski devlet başkan için idam talebi

Görevden alınıp tutuklandı! Eski liderin idamı istendi
Bir kulübün çöküşü: İmkansızlıktan forma numaralarını bantla oluşturdular

Bir kulübün çöküşü: İmkansızlıktan forma numarasını bantla yaptılar
Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu

Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu
Yeni operasyon an meselesi! Cephe hattına roketatar sistemleri gönderiliyor

Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! Şahin Tugayları yola çıktı
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı
Kabus başladı! Arda Güler'e 'Mourinho' sürprizi

Kabus başladı! Arda Güler'e "Mourinho" sürprizi