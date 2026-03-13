ABD'de dayanıklı mal siparişleri ocakta yatay seyretti

ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin tutarı ocakta yatay bir seyir izledi.

ABD Ticaret Bakanlığı, ocak ayına ilişkin dayanıklı mal sipariş verilerini açıkladı.

Buna göre, dayanıklı mallara yönelik siparişlerin tutarı ocakta yatay seyrederek 321,2 milyar dolar oldu.

Piyasa beklentisi, dayanıklı mal siparişlerinin tutarının bu dönemde yüzde 1,1 artması yönündeydi.

Dayanıklı mal siparişlerinin tutarı geçen yıl aralıkta yüzde 0,9 azalmıştı.

Ulaşım hariç siparişler ocakta yüzde 0,4, savunma hariç siparişler yüzde 0,5 arttı.

Kullanım ömrü en az 3 yıl olan ürünleri içeren dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin eğilimlere dair bilgi vermesi açısından önem taşıyor.