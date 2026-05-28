ABD'de dayanıklı mal siparişleri nisanda beklentiyi aştı

NEW ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin tutarı nisanda yüzde 7,9 ile beklentilerin üzerinde yükseldi.

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan ayına ilişkin dayanıklı mal sipariş verilerini açıkladı. Buna göre, dayanıklı mallara yönelik siparişlerin tutarı nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 7,9 artarak 346 milyar dolara yükseldi.

Bu yükselişte, ulaşım ekipmanları siparişlerindeki yüzde 21,5 artış etkili oldu.

Piyasa beklentisi, dayanıklı mal siparişlerinin tutarının bu dönemde yüzde 4 artması yönündeydi.

Dayanıklı mal siparişlerinin tutarı martta yüzde 1,3 artmıştı. Ulaşım hariç siparişler nisanda yüzde 1,1 artarken, savunma hariç siparişler yüzde 8,1 yükseldi.

Kullanım ömrü en az 3 yıl olan ürünleri içeren dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun
