Haberler

ABD'de tüketiciler 5 günde 44 milyar dolardan fazla harcadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şükran Günü'nden Siber Pazartesi'ye kadar geçen 5 günde, ABD'de çevrim içi harcamalar 44,2 milyar dolara çıkarak geçen yıla göre yaklaşık yüzde 8 artış gösterdi. Black Friday ve Siber Pazartesi dönemlerinde rekor seviyede harcamalar yapıldı.

NEW ABD'de indirimli satışların yapıldığı, Şükran Günü'nden Siber Pazartesi'ye kadar geçen 5 günde, çevrim içi harcamaların tutarı 44,2 milyar dolara ulaştı.

Adobe Analytics'in verilerine göre, ABD'de Şükran Günü'nde çevrim içi harcamaların tutarı 6,4 milyar doları buldu. Geçen yıl aynı günde 6,1 milyar dolarlık harcama yapılmıştı.

Ülkede sınırlı süreli indirimli satışların yapıldığı "Black Friday" olarak adlandırılan Efsane Cuma'da da çevrim içi satışlar arttı.

Söz konusu günde tüketiciler çevrim içi olarak 11,8 milyar dolarlık rekor harcama yaptı. Bu günde yapılan harcama tutarında geçen yıla kıyasla yüzde 9'luk artış kaydedildi.

Hafta sonunda yapılan çevrim içi harcamalar ise toplam 11,8 milyar dolar olarak hesaplandı. Geçen yılın aynı döneminde yapılan harcamaların tutarı 10,9 milyar dolar olmuştu.

Siber Pazartesi'de de tüketiciler 14,2 milyar dolarlık çevrim içi harcama gerçekleştirdi. Bu günde yapılan harcama tutarında geçen yıla göre yüzde 7 artış görüldü.

Böylelikle ABD'de 5 günde, tüketicilerin yaptığı çevrim içi harcamalar geçen yıla kıyasla yaklaşık yüzde 8 artışla 44,2 milyar doları buldu. 2024'ün aynı döneminde 41,1 milyar dolarlık çevrim içi harcama yapılmıştı.

Adobe Analytics, tatil sezonunun başında söz konusu dönem için çevrim içi harcamaların 43,7 milyar dolara ulaşacağını tahmin etmişti.

ABD'de kasım ayının 4'üncü perşembesi kutlanan Şükran Günü (Thanksgiving Day) ile başlayan, indirimli alışverişlerin tüm ülkeye yayıldığı Efsane Cuma (Black Friday), küçük işletmelerin satışlarını yükseltmeyi amaçlayan Küçük İşletmeler Cumartesisi (Small Business Saturday) ve Siber Pazartesi (Cyber Monday) ile devam ederek Noel ve ardından 31 Aralık'taki Yılbaşı Gecesi ile sona eren dönem perakende sektörü için önem taşıyor.

Ülkede "tatil sezonu" olarak adlandırılan bu dönem, büyük perakendeciler için genellikle yılın en kazançlı zamanı olarak nitelendirilirken, Amerikalı tüketicilerin ekonomik durumunun da bir ölçütü olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
Putin: Ukrayna gemilerine yönelik saldırıları artıracağız, Avrupa savaşmak istiyorsa biz hazırız

"Saldırıları artıracağız, savaşmak istiyorsanız hazırız"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mesut Özil, ''Telefonundaki en ünlü kim?'' sorusunu düşünmeden yanıtladı: Gerisi yalan

''Telefonundaki en ünlü?'' sorusunu düşünmeden yanıtladı: Gerisi yalan
Maç bitti gerilim hala bitmedi: Galatasaray'dan ''Skandal'' sözleriyle paylaşım

Maç bitti gerilim hala bitmedi: ''Skandal'' sözleriyle flaş paylaşım
500 bin liraya getirdiği gelini kaçtı, baba kendini astı

500 bin liraya getirdiği gelini kaçtı, baba kendini astı
Yüzlerce kişinin emekliliği iptal edildi! Ödenen maaşlar geri istenecek

Yüzlerce kişinin emekliliği iptal edildi! Maaşlar geri istenecek
Mesut Özil, ''Telefonundaki en ünlü kim?'' sorusunu düşünmeden yanıtladı: Gerisi yalan

''Telefonundaki en ünlü?'' sorusunu düşünmeden yanıtladı: Gerisi yalan
Son dakika golünde sevinçten çıldıran Sadettin Saran 'Okan' diye bağırdı iddiası

Sevinçten çıldırdığı anda söylediği şey ortalığı karıştırdı
Nefes kesen görüntü: Evli adamla yakalanan kadının yaptıkları inanılmaz

Evli adamla yakalanan kadının yaptıkları inanılmaz
Dev vurgun Aksaray'da bitti: 5,5 milyonla kaçan dolandırıcı yakalandı

Çaldığı bileziklerle hiç beklemediği bir yerde yakalandı
Özel sektör çalışanlarını heyecanlandıran promosyon çağrısı

Kabul edilirse toplu para işçinin cebine girecek
Yılmaz Özdil Sözcü TV'nin başına geçti! İşten çıkarma dalgası sonrası yönetimde köklü değişiklik

14 kişi işten çıkarılmıştı! İşte Sözcü TV'nin yeni patronu
Eski milli futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı

Eski futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı! Suçlama yüz kızartıcı
Rekabet Kurumu'ndan dev şirkete soruşturma

Kadınların vazgeçilmezi olan ünlü firma hakkında soruşturma
Yanıcı madde taşıyan kamyon yandı, alevler metrelerce yüksekliğe ulaştı

Binlerce litrelik yanıcı madde alev aldı! Dehşet anları kameralarda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.