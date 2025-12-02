ABD'de tüketiciler 5 günde 44 milyar dolardan fazla harcadı

NEW ABD'de indirimli satışların yapıldığı, Şükran Günü'nden Siber Pazartesi'ye kadar geçen 5 günde, çevrim içi harcamaların tutarı 44,2 milyar dolara ulaştı.

Adobe Analytics'in verilerine göre, ABD'de Şükran Günü'nde çevrim içi harcamaların tutarı 6,4 milyar doları buldu. Geçen yıl aynı günde 6,1 milyar dolarlık harcama yapılmıştı.

Ülkede sınırlı süreli indirimli satışların yapıldığı "Black Friday" olarak adlandırılan Efsane Cuma'da da çevrim içi satışlar arttı.

Söz konusu günde tüketiciler çevrim içi olarak 11,8 milyar dolarlık rekor harcama yaptı. Bu günde yapılan harcama tutarında geçen yıla kıyasla yüzde 9'luk artış kaydedildi.

Hafta sonunda yapılan çevrim içi harcamalar ise toplam 11,8 milyar dolar olarak hesaplandı. Geçen yılın aynı döneminde yapılan harcamaların tutarı 10,9 milyar dolar olmuştu.

Siber Pazartesi'de de tüketiciler 14,2 milyar dolarlık çevrim içi harcama gerçekleştirdi. Bu günde yapılan harcama tutarında geçen yıla göre yüzde 7 artış görüldü.

Böylelikle ABD'de 5 günde, tüketicilerin yaptığı çevrim içi harcamalar geçen yıla kıyasla yaklaşık yüzde 8 artışla 44,2 milyar doları buldu. 2024'ün aynı döneminde 41,1 milyar dolarlık çevrim içi harcama yapılmıştı.

Adobe Analytics, tatil sezonunun başında söz konusu dönem için çevrim içi harcamaların 43,7 milyar dolara ulaşacağını tahmin etmişti.

ABD'de kasım ayının 4'üncü perşembesi kutlanan Şükran Günü (Thanksgiving Day) ile başlayan, indirimli alışverişlerin tüm ülkeye yayıldığı Efsane Cuma (Black Friday), küçük işletmelerin satışlarını yükseltmeyi amaçlayan Küçük İşletmeler Cumartesisi (Small Business Saturday) ve Siber Pazartesi (Cyber Monday) ile devam ederek Noel ve ardından 31 Aralık'taki Yılbaşı Gecesi ile sona eren dönem perakende sektörü için önem taşıyor.

Ülkede "tatil sezonu" olarak adlandırılan bu dönem, büyük perakendeciler için genellikle yılın en kazançlı zamanı olarak nitelendirilirken, Amerikalı tüketicilerin ekonomik durumunun da bir ölçütü olarak değerlendiriliyor.