ABD'de 30 Yıl Vadeli Mortgage Faiz Oranı En Düşük Seviyeye Geriledi

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı ağustos ayından bu yana en düşük seviyesine geriledi. Mortgage başvuruları ise artış gösterdi.

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı yüzde 7,17 ile ağustos ayından bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Mortgage Bankalar Birliği (MBA) verilerine göre, mortgage başvuruları, 1 Aralık ile sona eren haftada bir önceki haftaya kıyasla yüzde 2,8 arttı.

Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular önceki haftaya kıyasla yüzde 0,3 azalırken, yeniden finansman başvuruları yüzde 14 yükseldi.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı ise yüzde 7,37'den yüzde 7,17'ye inerek ağustos ayından bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 6,88'den yüzde 6,80'e düştü.

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, verilere ilişkin değerlendirmesinde, faizlerdeki son düşüşün arkasında, yavaşlayan enflasyon ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırım döngüsünde sona geldiğine dair piyasa beklentilerinin yer aldığını belirtti.

Yeniden finansman başvurularının 2021'in sonundan bu yana ilk kez art arda ikinci haftada yıllık bazda artış göstererek 2 ayın en güçlü haftasını gördüğüne işaret eden Kan, satın alma başvurularının ise geçen yıla kıyasla düşük kalmaya devam ettiğini ve bu durumun düşük konut stoku ile hala zorlu olan satın alma koşullarından kaynaklandığını aktardı.