Üye Girişi
Haberler

ABD'de 30 Yıl Vadeli Mortgage Faiz Oranı En Düşük Seviyeye Geriledi

Son Güncelleme:
Abone Ol

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı ağustos ayından bu yana en düşük seviyesine geriledi. Mortgage başvuruları ise artış gösterdi.

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı yüzde 7,17 ile ağustos ayından bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Mortgage Bankalar Birliği (MBA) verilerine göre, mortgage başvuruları, 1 Aralık ile sona eren haftada bir önceki haftaya kıyasla yüzde 2,8 arttı.

Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular önceki haftaya kıyasla yüzde 0,3 azalırken, yeniden finansman başvuruları yüzde 14 yükseldi.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı ise yüzde 7,37'den yüzde 7,17'ye inerek ağustos ayından bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 6,88'den yüzde 6,80'e düştü.

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, verilere ilişkin değerlendirmesinde, faizlerdeki son düşüşün arkasında, yavaşlayan enflasyon ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırım döngüsünde sona geldiğine dair piyasa beklentilerinin yer aldığını belirtti.

Yeniden finansman başvurularının 2021'in sonundan bu yana ilk kez art arda ikinci haftada yıllık bazda artış göstererek 2 ayın en güçlü haftasını gördüğüne işaret eden Kan, satın alma başvurularının ise geçen yıla kıyasla düşük kalmaya devam ettiğini ve bu durumun düşük konut stoku ile hala zorlu olan satın alma koşullarından kaynaklandığını aktardı.

Kaynak: AA / Ekonomi

Amerika Birleşik Devletleri Finans Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kabine toplantısı konuları! GÜNDEMDE NELER VAR? 6 Aralık Kabine toplantısı konuları neler? Kabine toplantısı bitti mi? SON DURUM! Kabine toplantısı gündeminde neler var? Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi partiden milletvekili? Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu'nun hayatı! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık Antalya su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık İzmir su kesintisi listesi! Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu neden istifa etti? İYİ Parti'li İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu hangi partiye katıldı? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Komedyen Gözde Karakaya kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, asıl mesleği ne? Selahattin Demirtaş beraat edildi mi SON DAKİKA 2023! Selahattin Demirtaş davası ne oldu, karar çıktı mı? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 7 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 7 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 7 Aralık Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Galatasaray Şampiyonlar Ligi gruptan nasıl çıkar, oran, ihtimal kaç? Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde nasıl tur atlar?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title