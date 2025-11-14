ABD, Arjantin ve Orta Amerikalı Ülkelerle Ticaret Anlaşmasını Geliştiriyor

NEW Beyaz Saray, ABD'nin Arjantin, Guatemala, Ekvador ve El Salvador ile karşılıklı ticaret anlaşması çerçevesi üzerinde uzlaştığını bildirdi.

Beyaz Saray'ın internet sitesinde, karşılıklı ticaret anlaşması çerçevelerine ilişkin söz konusu ülkelerle yapılan ortak açıklamalar paylaşıldı.

Arjantin ile yapılan ortak açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ve Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin iki ülke arasındaki stratejik ittifakı güçlendiren yeni bir karşılıklı ticaret ve yatırım anlaşma çerçevesi üzerinde uzlaştığı bildirildi.

Arjantin'in ABD'den ilaç, kimyasal, makine, bilgi teknolojileri ürünleri, tıbbi cihaz, motorlu araçlar ve pek çok tarım ürünü için pazarını açacağı kaydedilen açıklamada, ABD'nin ise belirli doğal kaynaklar ve ilaç üretiminde kullanılan bazı maddelerde tarifeleri kaldıracağı ifade edildi.

Açıklamada, Arjantin'in tarife dışı engelleri de kaldıracağı vurgulanarak, ülkenin pazarını ABD'den canlı sığır ithalatına açtığı, bir yıl içinde kümes hayvanı için de açma taahhüdünde bulunduğu belirtilerek, iki ülkenin kritik minerallerin yatırım ve ticaretini kolaylaştırmak için işbirliği yapacağı bildirildi.

Ekvador, ABD şirketlerine dijital hizmet vergisi uygulamayacak

Guatemala ile yapılan ortak açıklamada, ülkenin ABD ilaçları ve tıbbi cihazları için onay süreçlerini hızlandıracağı, yenilenmiş ürünlere yönelik kısıtlamaları kaldıracağı, ABD araç standartlarını kabul edeceği ve satış sertifikaları ile ürün kayıt süreçlerini dijitalleştirip basitleştireceği kaydedildi.

Ülkenin ABD tarım ürünlerine yönelik engelleri kaldırma taahhüdü verdiğine değinilen açıklamada, ABD'nin de Guatemala'dan gelen ve ABD'de yeterli miktarda üretilemeyen bazı ürünler üzerindeki karşılıklı tarifeleri kaldıracağı ifade edildi.

Ekvador ile yapılan ortak açıklamada, ülkenin makine, sağlık ürünleri, bilişim teknolojileri, kimyasallar, motorlu araçlar ve bazı tarım ürünlerinde ABD için tarifeleri azaltacağı veya kaldıracağı, bazı tarım ürünleri için tarife kotası uygulanacağı bildirildi.

ABD'nin ise ülkede yeterince üretilemeyen belirli Ekvador ürünlerindeki karşılıklılık esaslı tarifeleri kaldıracağı aktarılan açıklamada, tarafların Ekvador'un tarife dışı engelleri kaldırması için de birlikte çalışacağı vurgulandı.

Açıklamada, Ekvador'un ABD şirketlerine yönelik dijital hizmet vergileri uygulamayacağı ifade edildi.

Anlaşma metinleri kısa sürede tamamlanacak

El Salvador ile yapılan ortak açıklamada, ülkenin ABD ilaçları ve tıbbi cihazları gibi ürünlerde onay süreçlerini sadeleştirmek, yenilenmiş ürünlere yönelik kısıtlamaları kaldırmak, ABD araç standartlarını kabul etmek gibi tarife dışı engelleri kaldırmayı taahhüt ettiği belirtildi.

Ülkenin, pazarında ABD tarım ürünlerine yönelik engelleri ele almayı ve önlemeyi taahhüt ettiğine değinilen açıklamada, El Salvador'un dijital hizmet vergisi getirmeyeceği, ticaretin daha hızlı ve öngörülebilir şekilde işlemesi için yeni adımlar atacağı aktarıldı.

Açıklamada, El Salvador'un taahhütlerine karşılık ABD'nin de ülkede yeterince üretilemeyen ürünler ile serbest ticaret anlaşması kapsamındaki belirli tekstil ve hazır giyim ürünlerinde karşılıklı tarifeleri kaldıracağı kaydedildi.

Ortak açıklamalarda, tarafların kısa sürede anlaşma metinlerini tamamlayıp imza süreçlerine geçmeyi hedeflediği bildirildi.

Temel tarife oranları yürürlükte kalacak

Öte yandan ABD hükümetinden üst düzey bir yetkili konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bu ülkelere yönelik temel tarife oranlarının Guatemala, El Salvador ve Arjantin için yüzde 10, Ekvador için yüzde 15 olarak kalacağını, çerçeve anlaşmaların ise belirli mallara uygulanan gümrük vergilerinin düşürülmesine veya kaldırılmasına olanak tanıyacağını ifade etti.

Anlaşmaların, muz, kahve ve kakao gibi ürünlerin fiyatlarının düşmesinde olumlu etki yapacağını dile getiren yetkili, diğer ülkelerle sürdürülen ticaret görüşmelerine dair de bilgi verdi.

Yetkili, İsviçre ile yürütülen görüşmelerin olumlu olduğunu, Tayvan, Vietnam, Endonezya ile müzakerelerin aktif olduğunu, Rus petrolü alımları nedeniyle Hindistan ile görüşmelerin sürdüğünü belirterek, yıl bitmeden yeni anlaşmalar yapılabileceğini bildirdi.