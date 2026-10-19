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ABD, AB'nin uydu frekans planına milyarlarca dolarlık kayıp uyarısında bulundu

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ABD, AB'nin uydu frekanslarını yerli firmalara ayırma planına, Amerikan şirketlerinin erişimi kısıtlanırsa AB'nin milyarlarca dolarlık kayba uğrayacağı uyarısında bulundu. Büyükelçi Puzder, planı korumacılık olarak eleştirip ABD ile AB'nin Çin'e karşı işbirliğini istedi.

ABD yönetimi, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun stratejik uydu haberleşme frekanslarını yerli firmalara ayırma planına ilişkin, Amerikan şirketlerinin pazara erişiminin kısıtlanması durumunda AB'yi milyarlarca dolarlık kayba uğratabileceği uyarısında bulundu.

Financial Times gazetesinin haberine göre, ABD'nin AB Büyükelçisi Andrew Puzder, AB Komisyonunun stratejik öneme sahip uydu haberleşme frekanslarının büyük bölümünün Avrupa merkezli şirketlere tahsis edilmesi ve ABD'li operatörlerin payının azaltılmasını öngören yasa teklifine tepki gösterdi.

Büyükelçi Puzder, AB'nin korumacı politikalar izlediğini ve ABD'li rakiplerinin zararına olacak şekilde Avrupalı firmalara haksız avantaj sağlamaya çalıştığını öne sürdü.

AB'nin teknoloji sektörüne yönelik katı düzenleme politikasını eleştiren Puzder, Washington ve AB'nin yapay zeka ve kuantum bilişim gibi alanlarda Çin ile daha etkin rekabet edebilmek için ayrışmak yerine güçlerini birleştirmesi gerektiğini vurguladı.

Puzder ayrıca, AB'nin Amerikan şirketlerine yönelik kısıtlamalarının Avrupalı işletmelere de milyarlarca dolarlık ağır kayıplar yaşatabileceği uyarısında bulundu.

Avrupa'nın "teknolojik bağımsızlık" hamlesi

Avrupa Komisyonu, uydu frekans spektrumunun bir kısmını yalnızca Avrupalı şirketlere rezerve etmeyi öngören bir yasa teklifi hazırladı. AB yönetimi, bu hamleyle küresel teknoloji devlerine olan bağımlılığını azaltmayı, yerli sağlayıcıları güçlendirmeyi ve pazara yeni Avrupalı aktörlerin girmesini teşvik etmeyi hedefliyor.

Komisyon, üçüncü ülkelerden gelen şirketlerin Avrupa pazarında faaliyet göstermeye devam edebileceğini savunsa da bu teklif, başta ABD ve Çinli uydu haberleşme operatörleri olmak üzere yabancı şirketlerin frekans kullanım kapasitesini ciddi şekilde sınırlandırmayı öngörüyor.

Kaynak: AA
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