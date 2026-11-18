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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Birliğin yaptırımlarının üye ülkelerde uyumlu biçimde uygulanmasını sağlamak ve yaptırımların üçüncü ülkeler üzerinden aşılmasını önlemek amacıyla AB Yaptırımlar Ofisini kurdu.

AB Komisyonu, yeni bir AB Yaptırımlar Ofisi kurulduğunu ve AB yaptırımlarının uygulanmasından sorumlu yeni bir özel temsilci atandığını açıkladı.

Açıklamada, yeni ofisin yaptırımların hazırlanması, uygulanması ve denetlenmesine ilişkin Komisyon bünyesindeki uzmanlığı bir araya getireceği bildirildi.

Ofisin, üye ülkelere yaptırım kurallarına uyum konusunda daha hızlı rehberlik sağlayacağı, veri paylaşımını destekleyeceği, ekonomik ve teknik analizler sunacağı belirtildi.

Açıklamada, ofisin başta Rusya ve Belarus'a yönelik tedbirler olmak üzere İran, Kuzey Kore ve Suriye'ye yönelik yaptırımlar ile hibrit tehditler ve organize suçla mücadele kapsamında alınan yaptırım kararları üzerinde çalışacağı kaydedildi.

Ofisin AB Komisyonu Genel Sekreterliği bünyesinde 16 Ocak 2027'de faaliyete geçeceğine dikkatin çekildiği açıklamada, bunun AB Komisyonu Üyesi Maria Luis Albuquerque'nin siyasi sorumluluğunda olacağı ifade edildi.

Açıklamada, AB Komisyonunun AB yaptırımlarının uygulanmasından sorumlu uluslararası özel temsilcilik görevine İsveçli diplomat Lars Danielsson'u atadığı, Danielsson'un, mevcut özel temsilci David O'Sullivan'ın görev süresinin dolacağı 6 Şubat 2027'de görevi devralacağı kaydedildi.

Özel temsilcinin yaptırımların alternatif ticaret güzergahları, finansal kanallar veya tedarik ağları üzerinden aşılmasını önlemek için üçüncü ülkelerle temas yürüteceğine işaret edilen açıklamada, yeni ofisin temsilcinin ziyaretlerinin hazırlanmasına, yürütülmesine ve sonuçlarının takibine destek vereceği belirtildi.

Açıklamada, AB'nin Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle 21 yaptırım paketini kabul ettiği, tedbirlerin kapsamı ve karmaşıklığı nedeniyle üye ülkelerle ve uluslararası ortaklarla daha yakın işbirliğine ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

Kaynak: AA