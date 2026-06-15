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AB, Ukrayna'yı siber saldırılara karşı "rezerv"e alıyor

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Avrupa Birliği, büyük siber saldırılara karşı acil destek sağlayan Siber Güvenlik Rezervi mekanizmasına Ukrayna'yı dahil etti. Ukrayna artık AB'nin acil siber destek mekanizmasını devreye sokabilecek.

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'yı büyük siber saldırılara karşı acil destek sağlayan Siber Güvenlik Rezervi mekanizmasına dahil etti.

AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'nın AB Siber Güvenlik Rezervi'ne katılımı AB Konseyi tarafından onaylandı.

Böylece, Ukrayna büyük çaplı siber güvenlik olayları ve saldırılar karşısında AB'nin acil siber destek mekanizmasını devreye sokabilecek.

Avrupa Birliği Siber Güvenlik Ajansı (ENISA) tarafından yönetilen rezerv mekanizması, özel sektör hizmet sağlayıcılarından oluşan ekipler aracılığıyla siber olaylara müdahale desteği sunuyor.

Sistemle, önemli veya büyük ölçekli siber saldırılara hızlı müdahale imkanı elde ediliyor.

AB, 2024 yılında da Moldova'yı Siber Güvenlik Rezervi'ne dahil etmişti.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker
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