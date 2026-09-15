Haberler

AB, sosyal güvenlik ve mesleki yeterlilik işlemlerini kolaylaştıracak

Güncelleme:
+11 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, başka bir üye ülkede çalışmaya başlayan kişilerin sosyal güvenlik ve mesleki yeterlilik işlemlerini kolaylaştıracak düzenlemelerle ilgili teklifte bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, başka bir üye ülkede çalışmaya başlayan kişilerin sosyal güvenlik ve mesleki yeterlilik işlemlerini kolaylaştıracak düzenlemelerle ilgili teklifte bulundu.

AB Komisyonu, başka bir AB ülkesinde çalışan kişilerin sosyal güvenlik belgelerini almakta ve mesleki yeterliliklerini tanıtmakta karşılaştıkları uzun ve karmaşık işlemleri azaltmak için hazırlanan Adil İş Gücü Hareketliliği Paketi'ni kamuoyu ile paylaştı.

Pakete göre, çalışanlar Avrupa Sağlık Sigortası Kartı ve geçici olarak başka bir AB ülkesinde görevlendirilenlere verilen A1 belgesi gibi çeşitli sosyal güvenlik belgelerini çevrim içi alabilecek.

Bu belgeler, AB Dijital Kimlik Cüzdanı'nda saklanabilecek ve ulusal makamlar tarafından hızlı biçimde doğrulanabilecek.

Doktor, hemşire, mühendis ve öğretmen gibi düzenlemeye tabi mesleklerde yeterliliklerin başka bir üye ülkede tanınması için zorunlu dijital başvuru sistemi kurulacak.

Böylece, yaklaşık 3 ay süren yeterlilik tanıma işlemlerinin 5 haftaya indirilmesi sağlanacak.

AB dışındaki ülkelerde alınan mesleki yeterliliklerin tanınması için de ortak kurallar getirilecek. Halihazırda ortalama 14 ay süren bu işlemlerin 4 aya indirilmesi hedeflenecek.

Avrupa Çalışma Otoritesi'nin yetkileri artırılacak. Kurum, sınır ötesi çalışanların istismar edilmesi, yasa dışı istihdam ve sosyal güvenlik dolandırıcılığıyla mücadelede üye ülkelere destek verecek.

Tekliflerin yürürlüğe girebilmesi için Avrupa Parlamentosu (AP) ve üye ülkeler tarafından onaylanması gerekiyor.

Kaynak: AA
Japonya'da 100 yaş üstü nüfus, ilk kez 100 binin üzerine çıktı

İnsanlar bu ülkede ölmeyi unutuyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül'den, Erdoğan'ın yeniden adaylığı için net mesaj

Erdoğan'ın adaylığına ilişkin AK Parti'den net çıkış
Altın yatırımcısı şokta! 21 günlük kayıp öyle böyle değil

Altın yatırımcısı şokta! 21 günlük kayıp öyle böyle değil
Dev maçtaki ofsaytı vermeyen hakem bedelini ağır ödedi

Bu ofsaytı vermeyen hakem bedelini ağır ödedi
Guendouzi'nin kaçırdığı gol dünyada manşet: Bunu nasıl yaptın?

Yorumu Fenerbahçe taraftarına bırakıyoruz

Japonya'ya ait insansız hava aracı Doğu Denizi'nde kayboldu

Koca ülke keşif aracını denizde kaybetti
İYİ Parti'den olay yaratacak Öcalan videosu: Satılık Bahçeli Villa

İYİ Parti'den olay yaratacak Öcalan videosu
Arjantin'de günde 5 saat çalışana 3 hafta tatil bedava! Üstelik Türklerden vize bile istemiyorlar

Türklere kapılarını açtılar: Hem vize yok hem de konaklama bedava